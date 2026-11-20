Женская команда «Барселоны» разгромила женевский «Серветт» со счетом 6:0 в матче пятого тура женской Лиги чемпионов. До перерыва каталонки забили три мяча, сообщает Interia Sport.

Преимущество «Барселоны»

По данным издания, «Барселона» воспользовалась ошибками соперниц, которые уступали ей в классе, и завершила игру крупной победой. После пяти туров каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице.

Interia Sport отмечает, что команда идет к защите главного трофея турнира. Источник не приводит авторов голов и других подробностей хода встречи.

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Польские футболистки

Нападающая Эва Пайор вновь вышла в стартовом составе «Барселоны» и провела на поле весь матч. Она не забила и не отдала результативную передачу.

За «Серветт» с первых минут играла Магдалена Собаль. Она покинула поле на 69-й минуте. Как пишет Interia Sport, именно Собаль из двух польских футболисток, участвовавших в матче, была ближе к забитому мячу.

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