Kobieca drużyna „Barcelony” rozgromiła „Servette” z Genewy 6:0 w meczu piątej kolejki kobiecej Ligi Mistrzyń. Do przerwy Katalonki zdobyły trzy bramki, informuje Interia Sport.

Przewaga Barcelony

Według publikacji „Barcelona” wykorzystała błędy rywalek, które ustępowały jej klasą, i zakończyła spotkanie wysokim zwycięstwem. Po pięciu kolejkach kataloński klub zajmuje pierwsze miejsce w tabeli.

Interia Sport zauważa, że zespół jest na dobrej drodze do obrony głównego trofeum turnieju. Źródło nie podaje autorek bramek ani innych szczegółów przebiegu spotkania.

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Polskie piłkarki

Napastniczka Ewa Pajor ponownie wyszła w podstawowym składzie „Barcelony” i rozegrała cały mecz. Nie zdobyła bramki ani nie zanotowała asysty.

W barwach „Servette” od pierwszych minut grała Magdalena Sobol. Opuściła boisko w 69. minucie. Jak pisze Interia Sport, to właśnie Sobol spośród dwóch polskich piłkarek, które wzięły udział w meczu, była bliżej zdobycia bramki.

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