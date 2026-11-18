Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podczas podróży na szczyt Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w chińskim Shenzhen zwrócił uwagę mediów swoim obuwiem.

Według doniesień prasowych 74-letni rosyjski dyktator, którego wzrost szacuje się na około 170 cm, po raz kolejny ujawnił swoje kompleksy związane z wzrostem, wybierając na wystąpienia i spotkania buty z ukrytymi obcasami. Pomimo prób zwiększenia wzrostu za pomocą specjalnego obuwia na oficjalnych zdjęciach zrobionych podczas spotkania twarzą w twarz widać było, że Putin pozostaje wyraźnie niższy od chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, który mierzy 176 cm.

W ramach dwudniowej wizyty w Shenzhen w dniach 18–19 listopada rosyjski przywódca ma również odbyć szereg międzynarodowych spotkań przy okazji szczytu APEC.

Źródło: Daily Star.

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