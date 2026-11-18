Minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował doniesienia mediów, zgodnie z którymi na przełomie października i listopada rosyjskie służby specjalne planowały akcję dywersyjną na terytorium Polski w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z tym planem odpowiedzialność za operację miała zostać zrzucona na Ukrainę.

Według Kosiniaka-Kamysza polskie służby specjalne wiedziały o planowanej rosyjskiej operacji dywersyjnej.

„Polskie służby specjalne wiedziały o planowanej rosyjskiej operacji dywersyjnej w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim i podjęły odpowiednie działania” – podkreślił.

Minister ogłosił również propozycję przedłużenia operacji „Horyzont”, której celem jest między innymi ochrona infrastruktury krytycznej.

„Dzisiaj zostanie również złożony wniosek do premiera, a następnie do prezydenta, w sprawie przedłużenia operacji »Horyzont« oraz udziału sił zbrojnych w zapewnieniu, między innymi, bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej” – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz wyraził opinię, że Rosja nasila działania mające na celu podważenie bezpieczeństwa krajów europejskich.

W szczególności wskazał na naruszenia przestrzeni powietrznej, próby wysadzenia pociągów, podpalenia, dywersje przeciwko fabrykom broni oraz aktywność w cyberprzestrzeni.

Informuje o tym RMF24.

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