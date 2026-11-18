Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал сообщения СМИ о том, что в конце октября — начале ноября российские спецслужбы планировали диверсию на польской территории вблизи границы с Калининградской областью РФ. Согласно этому плану, ответственность за операцию должны были возложить на Украину.

По словам Косиняка-Камыша, польские спецслужбы знали о запланированной российской диверсионной операции.

«Польские спецслужбы знали о запланированной российской диверсионной операции вблизи границы с Калининградской областью и приняли соответствующие меры», — подчеркнул он.

Министр также объявил о предложении продлить операцию «Горизонт», которая, среди прочего, направлена на защиту критически важной инфраструктуры.

«Сегодня также будет направлена просьба премьер-министру, а впоследствии — президенту, о продлении операции «Горизонт» и участии вооруженных сил в обеспечении, в том числе, безопасности железнодорожной инфраструктуры», — подчеркнул он.

Косиняк-Камыш высказал мнение, что Россия активизирует деятельность, направленную на подрыв безопасности европейских стран.

В частности, он указал на нарушения воздушного пространства, попытки подрыва поездов, поджоги, диверсии против оружейных заводов и активность в киберпространстве.

Об этом сообщает RMF24.

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