W lasach tropikalnych Brazylii po raz pierwszy od co najmniej 20 lat udało się nawiązać kontakt z przedstawicielami społeczności niekontaktowej. Kilkadziesiąt osób z rdzennego plemienia Ava wyszło do lokalnej społeczności, aby poprosić o jedzenie.

Do zdarzenia doszło w stanie Maranhão w północno-wschodniej Brazylii. Wówczas przedstawiciele grupy rządowej spotkali się z około 20 przedstawicielami ludu Ava, którzy prosili o pożywienie. Ta rdzenna społeczność zdecydowała się nie utrzymywać kontaktów ze światem zewnętrznym, choć wie o jego istnieniu.

„W najnowszej historii, przynajmniej w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, nie odnotowano podobnych przypadków interakcji z ludnością Ava” – zaznaczyła organizacja Survival International, zajmująca się ochroną praw ludów tubylczych.

W organizacji przypuszczają, że Ava mogli prosić o jedzenie pod presją osób z zewnątrz, które wkraczają na ich terytorium. Dodano tam, że materiał filmowy opublikowano na prośbę grupy rdzennych mieszkańców „Strażnicy Amazonii”, którzy walczą z nielegalnym wylesianiem i hodowlą bydła.

W ostatnich dziesięcioleciach odizolowane grupy rdzennych mieszkańców Amazonii – największego na świecie lasu tropikalnego – znalazły się w niebezpieczeństwie z powodu wtargnięcia nielegalnych górników, drwali i właścicieli małych gospodarstw rolnych.

„Przedstawiciele ludu Ava, żyjący w całkowitej izolacji, znajdują się pod ogromną presją: osoby z zewnątrz wkraczają na ich terytorium ze wszystkich stron, spychając ich na coraz mniejszy skrawek lasów amazońskich, otoczony obszarami całkowitego zniszczenia przyrody” – oświadczyła dyrektorka Survival International, Caroline Pierce.

Organizacja reprezentująca ludy tubylcze tego stanu stwierdziła, że przypadek kontaktu z ludem Ava podkreśla konieczność ostrożnego postępowania ze strony odpowiedzialnych organów. Podkreślono tam, że nieprzewidziane kontakty mogą stanowić poważne zagrożenie dla odizolowanych grup, zwłaszcza ze względu na ryzyko zarażenia chorobami.

Brazylijska agencja ds. ludów tubylczych Funai poinformowała, że analizuje nagrania wideo i zeznania rozpowszechnione w mediach społecznościowych. W agencji dodano, że uruchomiono plan działania na wypadek nawiązania kontaktu, aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia rdzennych mieszkańców.

W Funai podkreślono również, że państwo nie dąży do nawiązania kontaktów z tą grupą, a oficjalna polityka nadal zakłada brak kontaktów.

Według danych organizacji Survival International w dziesięciu krajach Ameryki Południowej, Azji i regionu Pacyfiku żyje 196 odizolowanych grup rdzennej ludności. Prawie 95% z nich znajduje się w Amazonii, a 124 społeczności – właśnie w Brazylii.

O „historycznym spotkaniu” poinformowała organizacja Survival International, jak podaje agencja Reuters.

Badania: grupy te kontrolują tereny w pobliżu drogi BR-319 w Brazylii — Mongabay

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