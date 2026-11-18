В тропических лесах Бразилии впервые как минимум за 20 лет удалось установить контакт с представителями изолированного племени. Несколько десятков представителей коренного народа ава вышли к местным жителям, чтобы попросить еды.

Инцидент произошел в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. Тогда представители правительственной группы встретились с примерно 20 представителями народа ава, которые просили еды. Эта коренная община предпочитает не поддерживать контактов с внешним миром, хотя и знает о его существовании.

«В новейшей истории, по крайней мере за последние несколько десятилетий, подобных случаев взаимодействия с народом ава не было», — отметили в Survival International, организации, занимающейся защитой прав коренных народов.

В организации предполагают, что ава могли просить еду из-за давления со стороны посторонних людей, проникающих на их территорию. Там добавили, что обнародовали кадры по просьбе группы коренных жителей «Стражи Амазонии», которые борются против незаконной вырубки леса и разведения рогатого скота.

В последние десятилетия изолированные группы коренных народов в Амазонии — крупнейшем в мире тропическом лесу — оказались под угрозой из-за вторжения нелегальных шахтеров, лесорубов и владельцев небольших ферм.

«Представители народа ава, живущие в полной изоляции, находятся под огромным давлением: посторонние проникают на их территорию со всех сторон, загоняя их на всё меньший участок амазонских лесов, окружённый зонами полного уничтожения природы», — заявила директор Survival International Кэролайн Пирс.

Организация коренных народов штата заявила, что случай контакта с народом ава подчеркивает необходимость осторожных действий со стороны ответственных ведомств. Там подчеркнули, что непредвиденные контакты могут представлять серьезную угрозу для изолированных групп, в частности из-за риска заражения болезнями.

Бразильское агентство по делам коренных народов Funai сообщило, что изучает видеозаписи и свидетельства, распространенные в социальных сетях. В ведомстве добавили, что активировали план действий на случай контактов, чтобы минимизировать риски для здоровья коренных жителей.

В Funai также подчеркнули, что государство не стремится устанавливать контакты с этой группой, а официальная политика по-прежнему предусматривает отсутствие связей.

По данным Survival International, в десяти странах Южной Америки, Азии и Тихоокеанского региона насчитывается 196 изолированных групп коренных народов. Почти 95% из них находятся в Амазонии, при этом 124 общины — именно в Бразилии.

Об «исторической встрече» сообщили в организации Survival International, передает Reuters.

Исследование: группировки контролируют земли вблизи BR-319 в Бразилии — Mongabay

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