Мощные штормы обрушились на аргентинскую провинцию Кордова и юго-восточную часть провинции Буэнос-Айрес, сопровождаясь аномально крупным градом размером с теннисный мяч. Вес отдельных градин превышал 150 граммов, что почти втрое больше веса стандартного теннисного мяча.

В горном районе Альтас-Кумбрес осадки оказались настолько интенсивными, что плотный слой льда полностью покрыл дороги, превратив их в зимний пейзаж. По данным местных СМИ, подобная непогода в этих регионах фиксируется уже не впервые за текущую весну — крупный град наносил ущерб домам и автомобилям местных жителей также в сентябре и октябре 2026 года.

Национальная метеорологическая служба Аргентины (SMN) объявила желтый и оранжевый уровни опасности из-за грозовых ливней, шквального ветра и угрозы новых градобоев. Жителей призывают плотно закрывать окна и двери и не укрываться от непогоды под деревьями, линиями электропередач или легкими навесами.

Источник: Cadena 3 Argentina.

6 ноября жители нескольких областей Украины сообщили о первых зимних осадках. В Черкассах и Шостке наблюдались град и ледяной дождь, а в Карпатах, на Львовщине, Ивано-Франковщине и Хмельницкой области — снег и мокрый снег. Люди начали делиться в социальных сетях кадрами необычной для ноября погоды.

В результате мощных штормов с грозами и градом размером с теннисный мяч, пронесшихся по Франции, погибли по меньшей мере два человека. Непогода обрушилась на страну после продолжительной волны экстремальной жары, вынудив власти объявить оранжевый (второй по степени опасности) уровень опасности в 30 департаментах.

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