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Потужні шторми накрили аргентинську провінцію Кордова та південно-східну частину провінції Буенос-Айрес, супроводжуючись аномально великим градом завбільшки з тенісний м’яч. Вага окремих крижин перевищувала 150 грамів, що майже втричі більше за вагу стандартного тенісного м’яча.

У гірському районі Альтас-Кумбрес опади виявилися настільки інтенсивними, що щільний шар льоду повністю вкрив дороги, перетворивши їх на зимовий пейзаж. За даними місцевих медіа, подібна негода в цих регіонах фіксується вже не вперше за поточну весну — великий град завдавав шкоди будинкам та автомобілям місцевих мешканців також у вересні та жовтні 2026 року.

Національна метеорологічна служба Аргентини (SMN) оголосила жовтий і помаранчевий рівні небезпеки через грозові зливи, шквальний вітер та загрозу нових градобоїв. Жителів закликають щільно зачиняти вікна й двері та не ховатися від негоди під деревами, лініями електропередач чи легкими навісами.

Джерело: Cadena 3 Argentina.

6 листопада мешканці кількох областей України повідомили про перші зимові опади. У Черкасах і Шостці помітили град та крижаний дощ, а в Карпатах, на Львівщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині — сніг і мокрий сніг. Кадрами незвичної для листопада погоди люди почали ділитися в соціальних мережах.

Внаслідок потужних штормів із грозами та градом завбільшки з тенісний м'яч, що пронеслися Францією, загинули щонайменше двоє людей. Негода прийшла в країну після тривалої хвилі екстремальної спеки, змусивши владу оголосити помаранчевий (другий за потужністю) рівень небезпеки у 30 департаментах.

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