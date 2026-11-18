Potężne burze nawiedziły argentyńską prowincję Córdoba oraz południowo-wschodnią część prowincji Buenos Aires, a towarzyszył im niezwykle duży grad wielkości piłki tenisowej. Waga poszczególnych kawałków lodu przekraczała 150 gramów, co stanowi prawie trzykrotność wagi standardowej piłki tenisowej.

W górzystym regionie Altas Cumbres opady okazały się tak intensywne, że gruba warstwa lodu całkowicie pokryła drogi, zamieniając je w zimowy krajobraz. Według lokalnych mediów podobne zjawiska pogodowe w tych regionach odnotowano już nie po raz pierwszy tej wiosny — duży grad spowodował szkody w domach i samochodach lokalnych mieszkańców również we wrześniu i październiku 2026 roku.

Krajowa Służba Meteorologiczna Argentyny (SMN) ogłosiła żółty i pomarańczowy poziom zagrożenia z powodu burzowych ulew, porywistych wiatrów oraz ryzyka kolejnych gradobic. Mieszkańców wzywa się do szczelnego zamykania okien i drzwi oraz do unikania szukania schronienia przed niepogodą pod drzewami, liniami energetycznymi lub lekkimi zadaszeniami.

Źródło: Cadena 3 Argentina.

6 listopada mieszkańcy kilku obwodów Ukrainy zgłosili pierwsze opady zimowe. W Czerkasach i Szostce zaobserwowano grad i lodowy deszcz, a w Karpatach, na terenie obwodów lwowskiego, iwano-frankowskiego i chmielnickiego — śnieg i mokry śnieg. Ludzie zaczęli udostępniać w mediach społecznościowych zdjęcia tej niezwykłej jak na listopad pogody.

W wyniku potężnych burz z piorunami i gradem wielkości piłki tenisowej, które przetoczyły się przez Francję, zginęły co najmniej dwie osoby. Zła pogoda nadeszła po długotrwałej fali ekstremalnych upałów, zmuszając władze do ogłoszenia pomarańczowego (drugiego co do siły) poziomu zagrożenia w 30 departamentach.

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