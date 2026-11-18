Film: W USA statek wycieczkowy zatonął w ciągu kilku minut, a ponad 100 pasażerów wskoczyło do wody
Wypadek miał miejsce w Nowym Orleanie na rzece Missisipi. Tankowiec Atlantic Asphalt stracił sterowność i zderzył się ze statkiem wycieczkowym American Heritage, na pokładzie którego znajdowało się około 190 osób.
Po zderzeniu statek zaczął się zalewać i wywrócił się. W ciągu 22 minut statek znalazł się już w połowie pod wodą.
Według wstępnych danych przyczyną wypadku mogła być awaria steru tankowca. Śledczy ustalili, że nagle przestał on reagować, po czym statek w niekontrolowany sposób skręcił w stronę portu.
Ponad 100 pasażerów i członków załogi wskoczyło do rzeki, a dziesiątki osób odniosło obrażenia. Jak podaje gazeta, nie ma ofiar śmiertelnych.
Przyczyny wypadku są obecnie badane.
Źródło: Bild.
W Zatoce Meksykańskiej, około 25 mil od wybrzeża Florydy, celowo zatopiono dawny liniowiec oceaniczny SS United States.
W Guangzhou w Chinach drugi zbudowany w tym kraju duży statek wycieczkowy „Adora Flora City” zakończył swój pierwszy rejs próbny. 12 listopada statek przybył do międzynarodowego portu wycieczkowego Nansha przed rejsem inauguracyjnym, zaplanowanym na 22 listopada.