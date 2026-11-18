Wypadek miał miejsce w Nowym Orleanie na rzece Missisipi. Tankowiec Atlantic Asphalt stracił sterowność i zderzył się ze statkiem wycieczkowym American Heritage, na pokładzie którego znajdowało się około 190 osób.

Po zderzeniu statek zaczął się zalewać i wywrócił się. W ciągu 22 minut statek znalazł się już w połowie pod wodą.

Według wstępnych danych przyczyną wypadku mogła być awaria steru tankowca. Śledczy ustalili, że nagle przestał on reagować, po czym statek w niekontrolowany sposób skręcił w stronę portu.

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Ponad 100 pasażerów i członków załogi wskoczyło do rzeki, a dziesiątki osób odniosło obrażenia. Jak podaje gazeta, nie ma ofiar śmiertelnych.

Przyczyny wypadku są obecnie badane.

Źródło: Bild.

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