Komitet Ministrów Rady Europy zatwierdził nowy plan działania dla Ukrainy na lata 2027–2030 pod tytułem „Bezpieczeństwo demokratyczne dla Ukrainy”. Jego orientacyjny budżet wynosi 70 mln euro.

„Plan działania na lata 2027–2030 odzwierciedla nasze zobowiązanie do wspierania Ukrainy. Ma on pomóc temu krajowi w przezwyciężeniu skutków rosyjskiej agresji oraz w dalszym budowaniu demokratycznej przyszłości opartej na głębokich reformach strukturalnych” – oświadczył sekretarz generalny Rady Europy Alain Berset.

Decyzja została podjęta 18 listopada podczas posiedzenia w Strasburgu. Plan ma pomóc w dostosowaniu ukraińskiego ustawodawstwa, funkcjonowania instytucji oraz praktyki stosowania przepisów do standardów europejskich. W Radzie Europy podkreślono, że jest to zgodne ze strategicznym celem Ukrainy – wzmacnianiem własnego bezpieczeństwa poprzez członkostwo w UE.

Według Bersego długoterminowe bezpieczeństwo Ukrainy zależy również od solidności jej instytucji, niezależności wymiaru sprawiedliwości, zaufania obywateli oraz zdolności do przeciwdziałania zagranicznej ingerencji zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju.

„Jeśli dziś Ukrainę chroni broń, to jutro będą ją chronić jej instytucje” – podkreślił sekretarz generalny.

Plan określa cztery wzajemnie powiązane priorytety: ochronę praw człowieka i zapewnienie odpowiedzialności w imię pokoju i stabilności, integrację społeczną i ochronę mniejszości, grup szczególnie wrażliwych, kobiet i dzieci, wzmocnienie instytucji demokratycznych, zapewnienie wolnych i uczciwych wyborów oraz uczciwości środowiska informacyjnego, a także wzmocnienie niezależnego wymiaru sprawiedliwości i dobrego zarządzania.

W dokumencie zaznaczono również, że rosyjska agresja spowodowała ogromne zniszczenia, wysiedlenia ludności cywilnej oraz zakłócenia w funkcjonowaniu instytucji państwowych i świadczeniu podstawowych usług. Jednocześnie Ukraina kontynuuje reformy, podąża drogą ku UE i wywiązuje się ze zobowiązań wynikających ze standardów Rady Europy nawet w trudnych warunkach wojny.

Oficjalne uruchomienie nowego planu przewiduje się na początek 2027 roku.

Dokument opiera się na wynikach poprzedniego planu działania „Odporność, odbudowa i odnowa” na lata 2023–2026. Wśród jego osiągnięć Rada Europy wymieniła poprawę dostępu osób dotkniętych wojną do wymiaru sprawiedliwości, utworzenie ponad 1100 wyspecjalizowanych służb wsparcia dla ofiar przemocy, wzmocnienie mechanizmów wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom oraz uchwalenie ustawy „O mediach”.

Dokument przewiduje wsparcie reform, wzmocnienie instytucji demokratycznych oraz zbliżenie Ukrainy do standardów europejskich, jak podano z odniesieniem do strony internetowej Rady Europy.

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