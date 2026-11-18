Amerykańska gwiazda Paris Hilton wystąpiła przed Kapitolem w Waszyngtonie, wzywając Izbę Reprezentantów do przyjęcia projektu ustawy Defiance Act, która przewiduje ochronę osób przed pornograficznymi zdjęciami i filmami, stworzonych przez sztuczną inteligencję bez ich zgody.

Projekt ma zapewnić poszkodowanym prawo do wnoszenia pozwów przeciwko osobom tworzącym lub rozpowszechniającym takie materiały.

Senat USA już dwukrotnie zatwierdził różne wersje projektu ustawy — w 2024 roku oraz w styczniu 2026 roku, jednak Izba Reprezentantów do tej pory nie poddała go pod głosowanie.

Hilton oświadczyła, że problem ten ma dla niej charakter osobisty. W wieku 19 lat doświadczyła upublicznienia intymnego nagrania bez jej zgody. Według gwiazdy rozwój sztucznej inteligencji pozwala przekształcać zwykłe zdjęcia w odważne obrazy i filmy, co stwarza nowe zagrożenia dla kobiet i dzieci.

Obecnie Paris Hilton pełni funkcję dyrektorki ds. ochrony praw w firmie Loti AI, która pomaga wykrywać i usuwać treści zawierające nielegalnie wykorzystane zdjęcia i głosy. Jak twierdzi, firma wykryła ponad 100 tysięcy odważnych deepfake’ów z jej udziałem i doprowadziła do usunięcia ponad 60 tysięcy.

Źródło: CNBC.