Podczas uroczystego przyjęcia na szczycie APEC w chińskim Shenzhen, gdy na salę wkroczył Władimir Putin, zamiast hymnu Rosji zagrano fragment tańca „Trepak” z baletu Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”.

Jak podaje serwis „Vazhnye Istorii”, prezydenta USA Donalda Trumpa orkiestra powitała hymnem amerykańskim.

Ponadto podczas sesji zdjęciowej przywódca Chin Xi Jinping nie pozwolił Putinowi stanąć obok siebie, wskazując mu miejsce obok swojej żony. Podczas uroczystej kolacji prezydent Rosji również siedział obok niej.

Ze względu na rozkład miejsc Putin i Trump nie mieli okazji porozmawiać przy stole. Poinformował o tym doradca prezydenta RF Jurij Uszakow. Według niego dwustronne spotkanie przywódców planowane jest na czwartek po posiedzeniu plenarnym szczytu.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył również, że trójstronne spotkanie Putina, Trumpa i Xi Jinpinga potrwa nie dłużej niż godzinę. Jak powiedział, ma ono stać się forum do omówienia złożonych kwestii międzynarodowych.

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