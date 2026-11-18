Во время торжественного приема на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне для выхода Владимира Путина включили музыку из танца «Трепак» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» вместо гимна России.

Как отмечает издание «Важные истории», президента США Дональда Трампа оркестр встретил американским гимном.

Кроме того, во время церемонии фотографирования лидер Китая Си Цзиньпин не позволил Путину встать рядом с собой, указав ему место рядом со своей женой. Во время торжественного ужина российский президент также сидел рядом с ней.

Из-за рассадки Путину и Трампу не удалось пообщаться за столом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, двустороннюю встречу лидеров планируют провести в четверг после пленарного заседания саммита.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина продлится не более часа. По его словам, она должна стать площадкой для обсуждения сложных международных вопросов.

Саммит Трампа, Путина и Си в Шэньчжэне: чего ждать Украине и миру.

Дональд Трамп вызвал ажиотаж среди китайцев во время визита в Шэньчжэнь – Reuters.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне привлек внимание СМИ своей обувью.

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