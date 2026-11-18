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Сьогодні, в середу 18 листопада, у китайському місті Шеньчжень розпочався 33-й саміт організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Традиційно цей форум об'єднує лідерів понад двадцяти держав регіону, які збираються задля обговорення вільної торгівлі, інвестицій та стабільності світових ланцюгів постачання.

Однак цьогоріч економічний порядок денний опинився в тіні великої міжнародної політики, адже Шеньчжень став майданчиком для безпрецедентних переговорів на найвищому рівні. Вже в четвер, 19 листопада, відбудеться перша в історії тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. У ЗМІ та експертній спільноті цей формат уже встигли неодноразово охрестити «новою Ялтою» через побоювання, що лідери трьох цих держав намагатимуться перерозподілити сфери впливу за зачиненими дверима — подібно тому, як це колись зробили Рузвельт, Сталін і Черчілль.

Очікування від переговорів у Шеньчжені залишаються вкрай напруженими та суперечливими. Які ж саме домовленості готуються в кулуарах китайського саміту? Чи готуються вони взагалі? Чого чекати Україні та світу? Видання UA.News звернулося з цими питаннями до політичних експертів. Детальніше — в нашому матеріалі.

Тривожні очікування стосовно зустрічі Трампа, Путіна і Сі не відповідають дійсності: директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко

Треба розрізняти, що насправді відбувається цими днями в Китаї. Саміт АТЕС в Шеньчжені — це великий захід, на якому представлені десятки країн. А от «на полях» цього саміту відбудеться вже окрема зустріч Трампа, Путіна і Сі. Ще раз підкреслюю: це формат зустрічі «на полях». Це нетипово, бо зазвичай такі зустрічі двосторонні. Але цього разу вийшло ось так.

Безумовно, все це викликає інтерес і напругу. Саме з подачі Росії, до речі, ось цей термін про «нову Ялту» почав використовуватися в світі. Це давня ідея Путіна, він її просуває вже понад 10 років. І скориставшись можливістю, що на саміті буде три лідера, Кремль запропонував зустріч на трьох і подає це як «нову Ялту». Але йдеться про суто символічні речі. Путін хоче виступити в ролі такого собі Сталіна, який ділить світ після перемоги, як в 1945-му. Але реальність, м'яко кажучи, інша. З цієї трійці лише Сі має потужні позиції. А Путін і Трамп виглядають скоріше як «кульгаві качки». Трамп програв вибори до Конгресу, у Путіна теж є проблеми, особливо символічним був удар по Кримському мосту. Тому називати це зустріччю переможців — велике перебільшення.

Окрім цього, в 1945 році Сталін, Черчілль і Рузвельт були союзниками. Путін, Трамп і Сі сьогодні союзниками не є, між ними всіма існують протиріччя. Тож найбільш вірогідний сценарій — просте обговорення міжнародних проблем без конкретних рішень. Росія просуває формат спільної заяви після зустрічі, але згоди США і КНР поки немає. Немає навіть конкретного порядку денного.

Чи будуть обговорювати Україну — також поки незрозуміло. Є дані, що і США, і Китай не хочуть цю тему піднімати. Якщо це так, то намагання Путіна отримати якусь згоду на російський формат завершення війни не принесуть результату. Ключове ж в наступному: навіть якщо і буде якась спільна позиція по Україні — хоча це дуже малоймовірно — все одно без згоди Києва завершити війну на російських умовах не вийде. Тому очікувати якогось впливу, зокрема й на переговорний процес, на мій погляд не варто. Це велике перебільшення.

Найбільший ризик — двостороння зустріч Путіна з Трампом, бо Путін може впливати на президента США. Але загалом всі тривожні очікування, що ця зустріч якось змінить світову політику, тощо — вони не відповідають дійсності.



Складно говорити про «нову Ялту», коли не маєш безпечної дороги до Криму: директор Інституту світової політики Євген Магда

Головним бенефіціаром або фактором впливу на зустріч у Шеньчжені стали Сили оборони України. Вони завдали прицільного удару по Керченському мосту. Знаєте, дуже складно говорити про «нову Ялту», якщо ти не маєш безпечної дороги до Криму. І Україна це продемонструвала достатньо яскраво.

Російська дипломатія і особисто Путін доклали чимало зусиль для того, щоб у Шеньчжені відбулася зустріч трьох сторін, на якій обговорювали б майбутню долю світу. Але виявилося, що ситуація кардинально інша. Так, там сьогодні обговорюють широке коло питань, Росія також присутня в цьому процесі, але не на тому рівні, якого вона хотіла б.

Тому закликаю не драматизувати те, що відбувається в Шеньчжені, оскільки між США та Китаєм є багато протиріч. Домовитися між собою їм буде вкрай складно. А Росія, по суті, сидітиме на приставному стільчику. Вона не стане основним гравцем, як би Путін не надував щоки й не намагався демонструвати свою уявну велич.



Ми надаємо занадто великого значення зустрічі в Шеньчжені: політолог Андрій Вігірінський

Я загалом є противником паралелей, пов'язаних із Ялтою. Люди, які дозволяють собі такі припущення, чомусь абсолютно не враховують обставин, за яких відбувалася Ялтинська конференція. Ялта передбачала впорядкування світу, в якому всі три учасники, що брали в ній участь, становили коаліцію, яка перемогла Гітлера та нацистську Німеччину. Відповідно, усі вони вже були достатньо виснажені бойовими діями, які протягом попередніх років фактично становили для них загрозу. І далі ці суб'єкти мали визначити між собою, яким чином співіснуватимуть у сформованому світі, де вони є переможцями.

Звідси й виникла історія, пов'язана зі сферами впливу, їхнім розподілом: хто в межах свого периметра безпеки, у межах тих чи інших безпекових домовленостей, займає певну територію або забезпечує управління нею. Це були відносини, які мали більш-менш взаємний характер і передбачали як конкуренцію, так іноді й взаємодію. Тому, якщо вже проводити аналогії з Ялтою, то зустріч трьох ядерних держав — найбільших у світі — це насамперед зустріч, на якій вони повинні домовитися, як співіснувати й не конфліктувати між собою. У цьому випадку їм необхідно знайти порозуміння щодо питань, які мають для кожної з цих країн критичне значення. Для Сполучених Штатів це присутність Китаю та Росії в Західній півкулі. Для Росії — питання євразійської безпеки. Для Китаю — питання Тайваню.

Тому така зустріч — це радше черговий етап багатоступеневого переговорного процесу, у межах якого сторони вже раніше визначали умовні червоні лінії. Зокрема, це стосується Тайваню: недопущення збільшення кількості суб'єктів, які визнають незалежність Тайваню або сприяють його незалежності від Китаю. Це окремий переговорний трек, який постійно залишається тлом для діалогу між Китаєм і Сполученими Штатами. Якщо говорити про гарячі конфлікти та недопущення ескалації, то перш за все йдеться про збереження домовленостей щодо недопущення збільшення кількості країн, які володіють ядерною зброєю, а також про недопущення її застосування в наявних конфліктах.

Якщо ж говорити про конфлікти, які обмежують можливість взаємодіяти й конкурувати та завдають шкоди всім учасникам приблизно однаковою мірою, то насамперед фокус уваги зосереджений навколо Ормузької протоки. Йдеться про те, як завершити конфлікт, забезпечити відновлення судноплавства та функціонування газових і нафтопереробних комплексів. Це, своєю чергою, сприятиме зниженню цін, послабленню інфляційного тиску, тощо.

Тобто в конкурентному світі, де суб'єкти планують змагатися між собою без застосування збройних сил і безпосередньої конфронтації, не йдеться про повне порозуміння з усього спектра питань. Така зустріч або взаємодія передбачає ситуативне, короткострокове — до наступного саміту чи консультацій — визначення характеру поведінки щодо питань, які становлять спільний інтерес.

Ядерна зброя — це спільний інтерес. Ормузька протока — також спільний інтерес. Що ж стосується питань Європи чи євразійської безпеки, Китай може зайняти позицію: «Знаєте, ми вважаємо, що питання того, як завершиться війна, — це ваша справа. Але якщо ви ухвалите рішення провести певний формат угоди через Раду Безпеки ООН, ми готові підтримати такий формат».

Тобто ми надаємо цій зустрічі великого значення з огляду на те, що зустрічаються перша і друга економіки світу та фактично три провідні ядерні держави. Але характер їхніх відносин не передбачає наявності спільного ворога й тих обставин, які існували в Ялті — перемоги над спільним противником. Навпаки: США і Китай налаштовані на довгострокове протистояння, зокрема щодо ролі в Індо-Тихоокеанському регіоні. І головне для них у цьому процесі налагодження діалогу та конкуренції — не скотитися до безпосереднього військового конфлікту.

Але це, скоріше, питання двосторонніх відносин між США та Китаєм. У цих відносинах роль Росії, як її бачать самі учасники, полягає в тому, що вона може надавати допомогу Китаю так само, як Китай надавав допомогу їй. Але, наприклад, брати участь у війні безпосередньо, бойовими діями чи бойовими засобами, Росія не буде.

Для нас має стати нормальною практикою те, про що говорив Залужний: так зване global decision, тобто глобальне рішення, яке не виробляється без global emergency, тобто глобальної небезпеки, глобальної надзвичайної ситуації. Якщо користуватися цією термінологією, то глобальної небезпеки для цих країн у такому масштабі станом на сьогодні немає. Тому немає й предмета для вироблення якогось спільного, загального, всепланетарного рішення.



Спільна зустріч Сі, Трампа і Путіна не означає спільну стратегію: політолог Максим Гончаренко

Саміт Трампа, Путіна та Сі у Шеньчжені має передусім демонстративний характер. Це демонстрація повернення дипломатії великих держав, у межах якої питання міжнародної безпеки стають предметом обговорення між потужними центрами сили. Але називати це реінкарнацією «Ялти» передчасно. Мова не йде ані про розподіл сфер впливу, ані про спільне бачення майбутнього. Найімовірніше, зараз ми бачимо спробу кожного з учасників продемонструвати власний вплив на міжнародні процеси.

Держави підходять до зустрічі з різними позиціями та цілями. Трамп зацікавлений у підтримці іміджу глобального лідера й прийшов за дипломатичними результатами. Тому в США можуть очікувати від президента медійної перемоги за будь-якого фіналу: сам факт зустрічі команда Трампа інтерпретуватиме як нормалізацію відносин і прояв поваги з боку Китаю, а також як схиляння Росії до переговорів. Для Путіна ця зустріч — шанс зробити крок до виходу з міжнародної ізоляції. Росіянам її представлятимуть як відновлення позицій рівноправного співрозмовника «великих гравців» глобальної безпеки — Вашингтона та Пекіна. Сі, своєю чергою, посилює міжнародну суб'єктність Китаю, забезпечуючи собі дипломатичне посилення та закріплюючи статус нейтрального «вирішувача проблем». Усе це підводить нас до висновку, що сам факт спільної зустрічі автоматично не означає наявності спільної стратегії.



Ризик для України все ж існує. І полягає він у самому принципі обговорення майбутнього держави без її повноцінної та безпосередньої участі. Торги між Вашингтоном і Москвою щодо українського питання можуть охоплювати не лише шляхи припинення війни, а й саму геополітичну долю Києва: зовнішньополітичний курс і гарантії безпеки. Це створює очевидний ризик того, що позицію України держави-учасниці трактуватимуть як змінну величину, яку можна посунути в односторонньому порядку.

Пекін тут — найбільш цікавий гравець. Він є прямим економічним конкурентом США та має значний вплив на Росію. Але поки що не готовий використати ці можливості для тиску на Москву й завершення війни на прийнятних для України умовах. Для Сі не принципово, чим займається Путін, доки російська держава залишається підконтрольною та дедалі більше потрапляє в залежність від Піднебесної. Так, він розуміє, що Росія це держава в кризі. Але доки ця криза є керованою, він зберігатиме партнерство з Москвою, одночасно намагаючись не погіршувати відносини зі США. Найімовірніша роль Китаю — балансування інтересів двох інших сторін.

Один із найбільш значущих аспектів — боротьба за вплив на Європу та спроба стратегічно відсторонити її від процесу ухвалення рішень. Саме європейські держави є найбільш зацікавленою стороною у справедливому й довготривалому мирі, тому вони будуть найбільш прискіпливо ставитися до умов і гарантій майбутніх домовленостей. Натомість Трамп, який хоче отримати домовленості як факт, і Путін, який прагне не зв'язувати собі руки на майбутнє, чинять опір участі представників ЄС. За цих умов для Києва критично важливо зберігати координацію з європейськими партнерами та не допустити розриву між реаліями переговорного процесу й безпековими інтересами України.

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