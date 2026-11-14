У Шеньчжені заборонили дрони перед самітом АТЕС — South China Morning Post

У китайському Шеньчжені посилили заходи безпеки перед зустрічами Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованими на 18–19 листопада. У місті заборонили запускати дрони, повітряні кулі, планери, повітряних зміїв та літаючі іграшки з 11 до 21 листопада.

Як повідомляє South China Morning Post, організатори заявили про завершення підготовки майданчиків для 33-ї зустрічі економічних лідерів АТЕС. Мер Шеньчженя Лі Юнь сказав, що місто провело комплексні репетиції, щоб усунути логістичні труднощі та забезпечити безперебійну роботу під час заходу.

Обмеження руху та охорона

Наступного тижня в центральних районах Шеньчженя запровадять тимчасові обмеження руху. Поблизу майданчиків АТЕС у районі Сянміху, що у Футяні, встановили камери спостереження, а дорожня поліція патрулюватиме територію цілодобово.

Метрополітен Шеньчженя оголосив про 50-відсоткову знижку на проїзд протягом п’яти днів, починаючи з понеділка, щоб заохотити користування громадським транспортом. Сервіс доставки Meituan також заявив, що не штрафуватиме кур’єрів за запізнення та скасування замовлень, спричинені транспортними обмеженнями або особливими обставинами в окремих центральних районах.

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Підготовка до саміту

Очікується, що до Шеньчженя прибудуть тисячі посадовців, журналістів, туристів і підприємців. Голова КНР Сі Цзіньпін головуватиме на 33-й зустрічі економічних лідерів АТЕС.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що розраховує погодити з усіма економіками-учасницями Шеньчженьську декларацію лідерів АТЕС, а також досягти домовленостей щодо торгівлі, взаємозв’язку, цифрової економіки та штучного інтелекту.

Один із жителів, який мешкає поряд із майданчиками АТЕС, розповів виданню, що влада вимагала загерметизувати й закрити вікна, які виходять на місця проведення заходів. За його словами, його домогосподарству запропонували субсидію на готель у розмірі 10 тисяч юанів за виїзд із помешкання з 16 до 19 листопада.

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