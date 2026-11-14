В китайском Шэньчжэне усилили меры безопасности перед встречами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированными на 18–19 ноября. В городе запретили запускать дроны, воздушные шары, планеры, воздушных змеев и летающие игрушки с 11 по 21 ноября.

Как сообщает South China Morning Post, организаторы заявили о завершении подготовки площадок к 33-й встрече экономических лидеров АТЭС. Мэр Шэньчжэня Ли Юн сказал, что город провел комплексные репетиции, чтобы устранить логистические трудности и обеспечить бесперебойную работу во время мероприятия.

Ограничения движения и охрана

На следующей неделе в центральных районах Шэньчжэня введут временные ограничения движения. Возле площадок АТЭС в районе Сянмиху в Футяне установили камеры наблюдения, а дорожная полиция будет патрулировать территорию круглосуточно.

Метрополитен Шэньчжэня объявил о 50-процентной скидке на проезд в течение пяти дней, начиная с понедельника, чтобы поощрить использование общественного транспорта. Сервис доставки Meituan также заявил, что не будет штрафовать курьеров за опоздания и отмены заказов, вызванные транспортными ограничениями или особыми обстоятельствами в отдельных центральных районах.

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Подготовка к саммиту

Ожидается, что в Шэньчжэнь прибудут тысячи чиновников, журналистов, туристов и предпринимателей. Председатель КНР Си Цзиньпин будет председательствовать на 33-й встрече экономических лидеров АТЭС.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что рассчитывает согласовать со всеми экономиками-участницами Шэньчжэньскую декларацию лидеров АТЭС, а также достичь договоренностей по торговле, взаимосвязанности, цифровой экономике и искусственному интеллекту.

Один из жителей, проживающий рядом с площадками АТЭС, рассказал изданию, что власти потребовали загерметизировать и закрыть окна, выходящие на места проведения мероприятий. По его словам, его домохозяйству предложили субсидию на гостиницу в размере 10 тысяч юаней за выезд из жилья с 16 по 19 ноября.

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