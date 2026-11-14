Папа Лев XIV короновал статую Непорочной Девы Марии, покровительницы местной епархии, в кафедральном соборе Чиклайо в Перу. Церемония состоялась в городе, где понтифик ранее начал своё епископское служение, сообщает Polsat News.

Личное возвращение в Чиклайо

В своей проповеди Лев XIV поблагодарил Бога за возможность вновь быть вместе с верующими и отметил, что кафедральный собор был свидетелем первых шагов его служения епископом в епархии Чиклайо. Папа также выразил благодарность за годы, проведённые вместе с жителями города.

Он обратился к верующим своей бывшей епархии как к дорогим ему сыновьям и дочерям земли Чиклайо и призвал их идти вместе как одна Божья семья. По словам понтифика, признаками такого мира должны быть любовь, сострадание, прощение и стремление к справедливости.

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Призыв к миру и единству

Лев XIV заявил, что люди и сегодня сталкиваются с неопределённостью из-за распространения насилия и страданий многих людей. В то же время он подчеркнул, что Божий дар продолжает освещать людей даже в периоды, когда надежда и доверие ослабевают.

Во время молитвы к Непорочной Деве Марии папа вспомнил, что именно рядом с ней он учился быть пастырем Чиклайо, посещая сёла и города епархии и узнавая о нуждах её жителей. Он вверил её попечению свою жизнь, служение преемника святого Петра и местный народ Божий, а также молился, чтобы христиане были строителями мира и примирения.

Вокруг кафедрального собора на центральной площади Чиклайо собрались тысячи людей. Событие стало вторым днём большого городского празднования по случаю приезда бывшего епископа.

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