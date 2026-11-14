Papież Leon XIV ukoronował figurę Niepokalanej Dziewicy Maryi, patronki lokalnej diecezji, w katedrze w Chiclayo w Peru. Ceremonia odbyła się w mieście, w którym pontyfikat wcześniej rozpoczął swoją posługę biskupią, jak informuje Polsat News.

Osobisty powrót do Chiclayo

W homilii Leon XIV podziękował Bogu za możliwość ponownego bycia razem z wiernymi i zaznaczył, że katedra była świadkiem pierwszych kroków jego posługi jako biskupa w diecezji Chiclayo. Papież wyraził również wdzięczność za lata spędzone wspólnie z mieszkańcami miasta.

Zwrócił się do wiernych swojej byłej diecezji jako do drogich mu synów i córek ziemi Chiclayo oraz wezwał ich, by szli razem jako jedna rodzina Boża. Według pontyfika znakami takiego świata powinny być miłość, współczucie, przebaczenie i dążenie do sprawiedliwości.

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Wezwanie do pokoju i jedności

Leon XIV powiedział, że ludzie nadal mierzą się z niepewnością z powodu szerzenia się przemocy i cierpienia wielu osób. Jednocześnie podkreślił, że Boży dar nadal oświetla ludzi nawet w czasach, gdy nadzieja i zaufanie słabną.

Podczas modlitwy do Niepokalanej Dziewicy Maryi papież przypomniał, że właśnie u jej boku uczył się być pasterzem Chiclayo, odwiedzając wsie i miasta diecezji oraz poznając potrzeby jej mieszkańców. Powierzył jej opiece swoje życie, posługę następcy św. Piotra i lokalny lud Boży, a także modlił się, aby chrześcijanie byli budowniczymi pokoju i pojednania.

Wokół katedry na centralnym placu Chiclayo zgromadziły się tysiące ludzi. Wydarzenie było drugim dniem wielkiego miejskiego świętowania z okazji przyjazdu byłego biskupa.

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