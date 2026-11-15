Reprezentacja Belgii pokonała u siebie Włochy 4:1 w ostatniej kolejce grupy 1 dywizji A Ligi Narodów. Dzięki temu wynikowi Belgowie zajęli drugie miejsce i awansowali do ćwierćfinału, a włoska drużyna spadła z pierwszej na trzecią pozycję.

Przed meczem Włochy miały 10 punktów i prowadziły w grupie, podczas gdy Belgia potrzebowała zwycięstwa, aby pozostać w walce. Jak informuje Interia Sport, pierwsi gola strzelili Włosi: w 11. minucie trafił Francesco Esposito po podaniu Michaela Kayode.

Trzy gole przed przerwą

Belgowie szybko odpowiedzieli. W 15. minucie Maxim De Cuyper wyrównał po podaniu Charlesa De Ketelaere. Siedem minut później Nathan Ngoy wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, wykorzystując zamieszanie w polu karnym po strzale Brandona Mechele.

W 26. minucie Jérémy Doku zdobył trzecią bramkę dla Belgii. Wbiegł w pole karne i wykończył akcję po podaniu De Ketelaere. Do przerwy gospodarze prowadzili 3:1.

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Gol Moreiry i niewykorzystany rzut karny

W drugiej połowie Belgia utrzymywała przewagę i stwarzała okazje pod bramką Gianluigiego Donnarummy. Ostateczny wynik w 80. minucie ustalił Diego Moreira, kończąc kontratak z udziałem Kevina De Bruyne'a i Doku.

W doliczonym czasie gry Włochy otrzymały rzut karny za zagranie ręką Nicolasa Raskina, ale Esposito nie wykorzystał jedenastki — jego strzał obronił Senne Lammens. Według statystyk meczu Belgowie oddali 20 strzałów wobec 11 rywali, w tym 10 celnych wobec czterech.

Pierwsze miejsce w grupie zajęła Francja, która w drugim meczu pokonała Turcję 2:1.

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