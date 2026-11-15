比利时国家队在欧国联A级联赛第1组最后一轮主场以4比1战胜意大利。凭借这一结果，比利时队获得第二名并晋级四分之一决赛，而意大利队则从第一位跌至第三位。

赛前，意大利积10分位居小组榜首，而比利时需要一场胜利才能继续征战。正如Interia Sport报道，意大利人率先破门：第11分钟，弗朗切斯科·埃斯波西托接迈克尔·卡约德的助攻得分。

半场前的三个进球

比利时人迅速作出回应。第15分钟，马克西姆·德克伊珀接夏尔·德凯特拉雷的助攻扳平比分。仅过了7分钟，内森·恩戈伊利用布兰登·梅切莱射门后禁区内的混战，帮助主队取得领先。

第26分钟，热雷米·多库打入比利时队的第三球。他进入禁区后接德凯特拉雷传球完成进攻。两队以主队3比1领先的比分进入中场休息。

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莫雷拉的进球和罚失的点球

下半场，比利时保持优势，并在詹路易吉·多纳鲁马把守的球门前创造机会。第80分钟，迭戈·莫雷拉完成由凯文·德布劳内和多库参与的反击，将最终比分定格。

补时阶段，意大利因尼古拉·拉斯金手球获得点球，但埃斯波西托未能罚进这粒点球——森内·拉门斯扑出了射门。根据比赛统计，比利时队射门20次，对手为11次；其中比利时有10次射正，对手有4次。

法国队在另一场比赛中以2比1战胜土耳其，获得小组第一。

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