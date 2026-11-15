Сборная Бельгии дома победила Италию со счётом 4:1 в заключительном туре группы 1 дивизиона A Лиги наций. Благодаря этому результату бельгийцы заняли второе место и вышли в четвертьфинал, а итальянская команда опустилась с первой на третью позицию.

Перед матчем Италия имела 10 очков и возглавляла группу, тогда как Бельгии для продолжения борьбы была нужна победа. Как сообщает Interia Sport, первый гол забили итальянцы: на 11-й минуте отличился Франческо Эспозито после передачи Майкла Кайоде.

Три гола до перерыва

Бельгийцы быстро ответили. На 15-й минуте Максим Де Кёйпер сравнял счёт после передачи Шарля Де Кетеларе. Ещё через семь минут Натан Нгой вывел хозяев вперёд, воспользовавшись борьбой в штрафной площади после удара Брандона Мехеле.

На 26-й минуте Жереми Доку забил третий мяч Бельгии. Он вошёл в штрафную площадь и завершил атаку после передачи Де Кетеларе. На перерыв команды ушли при счёте 3:1 в пользу хозяев.

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Гол Морейры и нереализованный пенальти

Во втором тайме Бельгия сохраняла преимущество и создавала моменты у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Окончательный счёт на 80-й минуте установил Диего Морейра, завершив контратаку с участием Кевина Де Брёйне и Доку.

В компенсированное время Италия получила право на пенальти из-за игры рукой Николя Раскина, но Эспозито не реализовал одиннадцатиметровый — удар парировал Сенне Ламменс. Согласно статистике матча, бельгийцы нанесли 20 ударов против 11 у соперника, в том числе 10 в створ против четырёх.

Первое место в группе заняла Франция, которая в другом матче победила Турцию со счётом 2:1.

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