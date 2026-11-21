Цена биткоина обвалилась до 56 тысяч долларов
Мировые финансовые рынки переживают одну из самых масштабных распродаж за последние месяцы. Биткойн опустился до самой низкой отметки более чем за два года, американский фондовый индекс Nasdaq потерял более 5%, а золото приблизилось к минимуму за 14 месяцев. Инвесторы опасаются, что масштабные вложения в искусственный интеллект не оправдают ожиданий, а Федеральная резервная система США продолжит повышать процентные ставки.
Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта продолжила стремительно терять стоимость. В пятницу, 20 ноября, биткоин впервые с июля опустился ниже $60 тыс. Впоследствии падение усилилось: по состоянию на 04:13 по Гринвичу 21 ноября его цена составляла $55 830. За этот период криптовалюта потеряла 5,1%.
Это самая низкая стоимость Bitcoin с сентября 2024 года. Еще накануне Reuters сообщало о падении до $59 381. Одновременно дешевел и Ethereum — вторая по капитализации криптовалюта, которая потеряла более 5%.
Аналитики связывают ухудшение настроений на криптовалютном рынке с общим нежеланием инвесторов рисковать. Опасения относительно рентабельности искусственного интеллекта, удорожание заимствований и неопределенность в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы США усиливают давление на цифровые активы.
Распродажа особенно сильно ударила по технологическому сектору США. По итогам торгов в пятницу, 20 ноября, индекс Nasdaq Composite снизился на 5,3% — до 22 617,73 пункта.
Другие ведущие индексы также завершили сессию со значительными потерями:
- S&P 500 — снизился на 3,7%, до 6910,39 пункта;
- Dow Jones — потерял 1,9% и завершил торги на уровне 48 147,33 пункта.
Для S&P 500 эта неделя стала худшей за последние полтора года. Индекс также опустился более чем на 10% от рекордного максимума, зафиксированного 6 октября. Такое снижение на фондовом рынке называют коррекцией.
Наибольшие потери понесли компании, связанные с производством компьютерных чипов и инфраструктурой искусственного интеллекта. В частности, акции Nvidia за неделю подешевели почти на 23%. Под давлением также оказались AMD, Micron и Broadcom.
По данным Associated Press, за всю неделю Nasdaq потерял 10%, S&P 500 — 8,6%, а Dow Jones — 8%.
Негативная динамика распространилась и на азиатские фондовые рынки. В пятницу японский индекс Nikkei 225 снизился на 5,1%, южнокорейский KOSPI — на 5,2%, а тайваньский Taiex потерял 6,2% за день.
Особенно заметным стало недельное падение тайваньского рынка – 17,5%. Это худший показатель с 1991 года. Тайвань является одним из ключевых центров мирового производства полупроводников, поэтому распродажа акций технологических компаний особенно сильно сказалась на местной бирже.
В ходе торгов в пятницу дешевели акции крупных производителей электроники и компонентов для искусственного интеллекта. В частности, южнокорейские и японские компании оказались под давлением из-за опасений относительно будущего спроса на технологическую продукцию.
По оценке Reuters, по сравнению с августовскими максимумами совокупная стоимость мировых фондовых рынков сократилась почти на $9 трлн.
Дополнительное внимание инвесторов привлекла компания Anthropic — разработчик искусственного интеллекта Claude. Её выход на биржу стал крупнейшим публичным размещением акций в истории.
Компания установила цену размещения на уровне $83 за акцию. В рамках самого IPO она привлекла $81,3 млрд, еще $26 млрд пришлось на частное размещение. Общий объем сделки составил $107,3 млрд.
В первый день торгов акции Anthropic открылись на уровне $111,50, а завершили сессию на отметке $97,17. Это на 17% выше цены размещения. Рыночная оценка компании во время дебюта достигала примерно $1,75 трлн.
Однако успешный старт не смог остановить падение технологического сектора. Уже на следующий день акции Anthropic на премаркете — торгах перед открытием основной биржевой сессии — подешевели на 7,5%, до $89,95. Это лишь немного выше начальной цены IPO.
Инвесторы всё чаще сомневаются, смогут ли технологические компании оправдать огромные затраты на разработку искусственного интеллекта. Масштабные вложения в вычислительные мощности, дата-центры и производство чипов требуют значительных средств, тогда как их будущая доходность остается предметом дискуссий.
Падение коснулось и драгоценных металлов, которые обычно считаются защитными активами в период финансовой нестабильности.
По данным Reuters, 20 ноября спотовая цена на золото опустилась до $3502,49 за тройскую унцию — самого низкого уровня с сентября 2025 года. Впоследствии котировки частично восстановились, однако по итогам торгового дня металл оставался под значительным давлением. За неделю золото потеряло примерно 9,4%.
Серебро также дешевело. В ходе торгов его цена опускалась до $40,66 за унцию.
Одной из причин такого движения стали ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Инвесторы опасаются дальнейшего повышения процентных ставок для сдерживания инфляции. На этом фоне укрепляется доллар, а государственные облигации становятся более привлекательными для инвестиций.
Кроме того, во время масштабной распродажи инвесторы могут продавать даже золото, чтобы получить наличные и покрыть убытки от падения других активов. Именно этим объясняют ситуацию, когда одновременно дешевеют и рисковые инструменты, и традиционные средства сохранения капитала.
Нынешнее падение связывают сразу с несколькими факторами. Прежде всего участники рынка опасаются, что вокруг искусственного интеллекта сформировался финансовый пузырь. Технологические компании получили чрезвычайно высокие рыночные оценки, однако не все их инвестиции в новые разработки пока приносят ожидаемую прибыль.
Дополнительным фактором стали ожидания повышения процентных ставок в США. Если кредиты будут дорожать, компаниям будет сложнее финансировать масштабные технологические проекты, а инвесторы могут отдавать предпочтение менее рискованным активам.
По оценке Reuters, сочетание опасений относительно перспектив технологического сектора и неопределенности в отношении будущих решений американского центрального банка привело к масштабной распродаже. Она охватила не только акции и криптовалюты, но и сырьевые товары, в частности медь и драгоценные металлы.
Об этом сообщают Reuters, Associated Press и другие международные источники.
С начала 2026 года Бутан вывел из своих резервов биткоинов на сумму примерно 150 миллионов долларов США, при этом только в марте на биржу было переведено более 1000 BTC. Это привело к падению страны с третьего на седьмое место среди крупнейших государственных владельцев криптовалюты, а текущий баланс сократился до 4450 BTC.