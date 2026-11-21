Мировые финансовые рынки переживают одну из самых масштабных распродаж за последние месяцы. Биткойн опустился до самой низкой отметки более чем за два года, американский фондовый индекс Nasdaq потерял более 5%, а золото приблизилось к минимуму за 14 месяцев. Инвесторы опасаются, что масштабные вложения в искусственный интеллект не оправдают ожиданий, а Федеральная резервная система США продолжит повышать процентные ставки.

Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта продолжила стремительно терять стоимость. В пятницу, 20 ноября, биткоин впервые с июля опустился ниже $60 тыс. Впоследствии падение усилилось: по состоянию на 04:13 по Гринвичу 21 ноября его цена составляла $55 830. За этот период криптовалюта потеряла 5,1%.

Это самая низкая стоимость Bitcoin с сентября 2024 года. Еще накануне Reuters сообщало о падении до $59 381. Одновременно дешевел и Ethereum — вторая по капитализации криптовалюта, которая потеряла более 5%.

Аналитики связывают ухудшение настроений на криптовалютном рынке с общим нежеланием инвесторов рисковать. Опасения относительно рентабельности искусственного интеллекта, удорожание заимствований и неопределенность в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы США усиливают давление на цифровые активы.

Распродажа особенно сильно ударила по технологическому сектору США. По итогам торгов в пятницу, 20 ноября, индекс Nasdaq Composite снизился на 5,3% — до 22 617,73 пункта.

Другие ведущие индексы также завершили сессию со значительными потерями:

S&P 500 — снизился на 3,7%, до 6910,39 пункта;

Dow Jones — потерял 1,9% и завершил торги на уровне 48 147,33 пункта.

Для S&P 500 эта неделя стала худшей за последние полтора года. Индекс также опустился более чем на 10% от рекордного максимума, зафиксированного 6 октября. Такое снижение на фондовом рынке называют коррекцией.

Наибольшие потери понесли компании, связанные с производством компьютерных чипов и инфраструктурой искусственного интеллекта. В частности, акции Nvidia за неделю подешевели почти на 23%. Под давлением также оказались AMD, Micron и Broadcom.

По данным Associated Press, за всю неделю Nasdaq потерял 10%, S&P 500 — 8,6%, а Dow Jones — 8%.

Негативная динамика распространилась и на азиатские фондовые рынки. В пятницу японский индекс Nikkei 225 снизился на 5,1%, южнокорейский KOSPI — на 5,2%, а тайваньский Taiex потерял 6,2% за день.

Особенно заметным стало недельное падение тайваньского рынка – 17,5%. Это худший показатель с 1991 года. Тайвань является одним из ключевых центров мирового производства полупроводников, поэтому распродажа акций технологических компаний особенно сильно сказалась на местной бирже.

В ходе торгов в пятницу дешевели акции крупных производителей электроники и компонентов для искусственного интеллекта. В частности, южнокорейские и японские компании оказались под давлением из-за опасений относительно будущего спроса на технологическую продукцию.

По оценке Reuters, по сравнению с августовскими максимумами совокупная стоимость мировых фондовых рынков сократилась почти на $9 трлн.

Дополнительное внимание инвесторов привлекла компания Anthropic — разработчик искусственного интеллекта Claude. Её выход на биржу стал крупнейшим публичным размещением акций в истории.

Компания установила цену размещения на уровне $83 за акцию. В рамках самого IPO она привлекла $81,3 млрд, еще $26 млрд пришлось на частное размещение. Общий объем сделки составил $107,3 млрд.

В первый день торгов акции Anthropic открылись на уровне $111,50, а завершили сессию на отметке $97,17. Это на 17% выше цены размещения. Рыночная оценка компании во время дебюта достигала примерно $1,75 трлн.

Однако успешный старт не смог остановить падение технологического сектора. Уже на следующий день акции Anthropic на премаркете — торгах перед открытием основной биржевой сессии — подешевели на 7,5%, до $89,95. Это лишь немного выше начальной цены IPO.

Инвесторы всё чаще сомневаются, смогут ли технологические компании оправдать огромные затраты на разработку искусственного интеллекта. Масштабные вложения в вычислительные мощности, дата-центры и производство чипов требуют значительных средств, тогда как их будущая доходность остается предметом дискуссий.

Падение коснулось и драгоценных металлов, которые обычно считаются защитными активами в период финансовой нестабильности.

По данным Reuters, 20 ноября спотовая цена на золото опустилась до $3502,49 за тройскую унцию — самого низкого уровня с сентября 2025 года. Впоследствии котировки частично восстановились, однако по итогам торгового дня металл оставался под значительным давлением. За неделю золото потеряло примерно 9,4%.

Серебро также дешевело. В ходе торгов его цена опускалась до $40,66 за унцию.

Одной из причин такого движения стали ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Инвесторы опасаются дальнейшего повышения процентных ставок для сдерживания инфляции. На этом фоне укрепляется доллар, а государственные облигации становятся более привлекательными для инвестиций.

Кроме того, во время масштабной распродажи инвесторы могут продавать даже золото, чтобы получить наличные и покрыть убытки от падения других активов. Именно этим объясняют ситуацию, когда одновременно дешевеют и рисковые инструменты, и традиционные средства сохранения капитала.

Нынешнее падение связывают сразу с несколькими факторами. Прежде всего участники рынка опасаются, что вокруг искусственного интеллекта сформировался финансовый пузырь. Технологические компании получили чрезвычайно высокие рыночные оценки, однако не все их инвестиции в новые разработки пока приносят ожидаемую прибыль.

Дополнительным фактором стали ожидания повышения процентных ставок в США. Если кредиты будут дорожать, компаниям будет сложнее финансировать масштабные технологические проекты, а инвесторы могут отдавать предпочтение менее рискованным активам.

По оценке Reuters, сочетание опасений относительно перспектив технологического сектора и неопределенности в отношении будущих решений американского центрального банка привело к масштабной распродаже. Она охватила не только акции и криптовалюты, но и сырьевые товары, в частности медь и драгоценные металлы.

Об этом сообщают Reuters, Associated Press и другие международные источники.

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