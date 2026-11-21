Światowe rynki finansowe przeżywają jedną z największych wyprzedaży w ostatnich miesiącach. Cena bitcoina spadła do najniższego poziomu od ponad dwóch lat, amerykański indeks giełdowy Nasdaq stracił ponad 5%, a cena złota zbliżyła się do najniższego poziomu od 14 miesięcy. Inwestorzy obawiają się, że ogromne inwestycje w sztuczną inteligencję nie spełnią oczekiwań, a Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych będzie nadal podnosić stopy procentowe.

Kryptowaluta o największej kapitalizacji rynkowej nadal gwałtownie traciła na wartości. W piątek, 20 listopada, kurs bitcoina po raz pierwszy od lipca spadł poniżej 60 tys. dolarów. Następnie spadek przyspieszył: o godz. 04:13 czasu GMT 21 listopada jego cena wynosiła 55 830 dolarów. W tym okresie kryptowaluta straciła 5,1%.

Jest to najniższa wartość bitcoina od września 2024 roku. Już dzień wcześniej agencja Reuters informowała o spadku do 59 381 dolarów. Jednocześnie taniał również Ethereum – druga pod względem kapitalizacji kryptowaluta, która straciła ponad 5%.

Analitycy wiążą pogorszenie nastrojów na rynku kryptowalut z ogólną niechęcią inwestorów do podejmowania ryzyka. Obawy dotyczące rentowności sztucznej inteligencji, droższe kredyty oraz niepewność co do dalszej polityki Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych zwiększają presję na aktywa cyfrowe.

Wyprzedaż szczególnie mocno dotknęła amerykański sektor technologiczny. Po zakończeniu sesji w piątek, 20 listopada, indeks Nasdaq Composite spadł o 5,3% – do 22 617,73 punktów.

Inne wiodące indeksy również zakończyły sesję ze znacznymi stratami:

S&P 500 – spadł o 3,7%, do 6910,39 punktów;

Dow Jones – stracił 1,9% i zakończył notowania na poziomie 48 147,33 punktów.

Dla indeksu S&P 500 ten tydzień okazał się najgorszym od ponad półtora roku. Indeks spadł również o ponad 10% w stosunku do rekordowego maksimum odnotowanego 6 października. Taki spadek na rynku akcji nazywa się korektą.

Największe straty poniosły firmy związane z produkcją chipów komputerowych oraz infrastrukturą sztucznej inteligencji. W szczególności akcje Nvidii straciły na wartości w ciągu tygodnia prawie 23%. Pod presją znalazły się również AMD, Micron i Broadcom.

Według danych Associated Press w ciągu całego tygodnia indeks Nasdaq stracił 10%, S&P 500 – 8,6%, a Dow Jones – 8%.

Negatywna dynamika objęła również azjatyckie rynki akcji. W piątek japoński indeks Nikkei 225 spadł o 5,1%, południowokoreański KOSPI – o 5,2%, a tajwański Taiex stracił 6,2% w ciągu dnia.

Szczególnie odczuwalny był tygodniowy spadek na rynku tajwańskim – 17,5%. To najgorszy wynik od 1991 roku. Tajwan jest jednym z kluczowych ośrodków światowej produkcji półprzewodników, dlatego wyprzedaż akcji spółek technologicznych szczególnie mocno odbiła się na lokalnej giełdzie.

Podczas piątkowych notowań spadły ceny akcji dużych producentów elektroniki i komponentów do sztucznej inteligencji. W szczególności firmy z Korei Południowej i Japonii znalazły się pod presją z powodu obaw dotyczących przyszłego popytu na produkty technologiczne.

Według szacunków agencji Reuters, od sierpniowych szczytów łączna wartość światowych rynków akcji spadła o prawie 9 bln dolarów.

Dodatkową uwagę inwestorów przyciągnęła firma Anthropic – twórca sztucznej inteligencji Claude. Jej debiut giełdowy stał się największą publiczną ofertą akcji w historii.

Spółka ustaliła cenę emisyjną na poziomie 83 dolarów za akcję. W ramach samej oferty publicznej pozyskała 81,3 mld dolarów, a kolejne 26 mld dolarów pochodziło z prywatnej oferty. Łączna wartość transakcji wyniosła 107,3 mld dolarów.

W pierwszym dniu notowań akcje Anthropic otworzyły się na poziomie 111,50 USD, a sesję zakończyły na poziomie 97,17 USD. To o 17% więcej niż cena emisyjna. Wartość rynkowa spółki w momencie debiutu wynosiła około 1,75 bln dolarów.

Jednak udany start nie zdołał powstrzymać spadków w sektorze technologicznym. Już następnego dnia akcje Anthropic na rynku przedotwarciowym – czyli podczas notowań przed rozpoczęciem głównej sesji giełdowej – straciły na wartości o 7,5%, osiągając poziom 89,95 USD. To zaledwie nieco powyżej początkowej ceny IPO.

Inwestorzy coraz częściej mają wątpliwości, czy firmy technologiczne będą w stanie uzasadnić ogromne nakłady na rozwój sztucznej inteligencji. Ogromne inwestycje w moc obliczeniową, centra danych i produkcję chipów wymagają znacznych środków, podczas gdy ich przyszła rentowność pozostaje przedmiotem dyskusji.

Spadki dotknęły również metale szlachetne, które zazwyczaj uważa się za aktywa bezpieczne w okresie niestabilności finansowej.

Według danych agencji Reuters 20 listopada cena spotowa złota spadła do 3502,49 USD za uncję trojańską – najniższego poziomu od września 2025 roku. Następnie notowania częściowo się odbudowały, jednak podsumowując dzień handlowy, metal pozostawał pod znaczną presją. W ciągu tygodnia złoto straciło około 9,4%.

Srebro również straciło na wartości. W trakcie sesji jego cena spadła do 40,66 USD za uncję.

Jedną z przyczyn takich zmian były oczekiwania dotyczące zaostrzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy obawiają się dalszego podwyższania stóp procentowych w celu powstrzymania inflacji. W tej sytuacji dolar umacnia się, a obligacje skarbowe stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów.

Ponadto podczas masowej wyprzedaży inwestorzy mogą sprzedawać nawet złoto, aby uzyskać gotówkę i pokryć straty wynikające ze spadku wartości innych aktywów. Właśnie tym tłumaczy się sytuację, w której jednocześnie tanieją zarówno instrumenty ryzykowne, jak i tradycyjne środki zabezpieczenia kapitału.

Obecny spadek wiąże się z kilkoma czynnikami jednocześnie. Przede wszystkim uczestnicy rynku obawiają się, że wokół sztucznej inteligencji powstała bańka finansowa. Firmy technologiczne osiągnęły niezwykle wysokie wyceny rynkowe, jednak nie wszystkie ich inwestycje w nowe projekty przynoszą jak dotąd oczekiwany zysk.

Dodatkowym czynnikiem stały się oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych w USA. Jeśli kredyty będą drożeć, firmom trudniej będzie finansować zakrojone na szeroką skalę projekty technologiczne, a inwestorzy mogą preferować aktywa o niższym ryzyku.

Według agencji Reuters połączenie obaw dotyczących perspektyw sektora technologicznego oraz niepewności co do przyszłych decyzji amerykańskiego banku centralnego doprowadziło do masowej wyprzedaży. Obejmowała ona nie tylko akcje i kryptowaluty, ale także surowce, w szczególności miedź i metale szlachetne.

Informują o tym agencja Reuters, Associated Press oraz inne międzynarodowe źródła.

Od początku 2026 roku Bhutan wycofał ze swoich rezerw bitcoiny o wartości około 150 milionów dolarów amerykańskich, przy czym tylko w marcu na giełdę trafiło ponad 1000 BTC. Spowodowało to spadek kraju z trzeciego na siódme miejsce wśród największych państwowych posiadaczy kryptowaluty, a obecny stan rezerw zmniejszył się do 4450 BTC.

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