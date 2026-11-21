Oficjalna strona MLS poświęciła Robertowi Lewandowskiemu centralną uwagę w zapowiedzi Chicago Fire przed serią play-off w USA przeciwko Charlotte FC. Polski napastnik wrócił do USA po zgrupowaniu reprezentacji narodowej i przygotowuje się do pierwszego występu w play-offach MLS.

Kluczowy gracz Chicago Fire

W materiale ligi Lewandowski został wspomniany zarówno w podsumowaniu sezonu Chicago Fire, jak i w rubryce poświęconej decydującemu piłkarzowi zespołu. Jak informuje Interia Sport, autorzy zapowiedzi zaznaczyli, że klub pozyskał polskiego piłkarza w środku sezonu i pożegnał Hugo Cuypersa, który wówczas prowadził w klasyfikacji strzelców.

Zdaniem autorów zapowiedzi połączenie zawodników wysokiej klasy i głębi składu daje Chicago Fire wystarczającą jakość, by zajść daleko w turnieju. Lewandowski ma inny styl gry niż Cuypers, a w około 1300 minut na boisku zdobył dziewięć bramek i zaliczył pięć asyst.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Start play-offów przeciwko Charlotte FC

Chicago Fire zakończyło sezon zasadniczy na czwartym miejscu w Konferencji Wschodniej i w 1/8 finału zagra z piątym zespołem — Charlotte FC. Według Interia Sport Chicago Fire wygrało wszystkie cztery ostatnie mecze z tym rywalem.

Jeśli Chicago Fire przejdzie Charlotte FC, jego kolejnym rywalem może być Nashville SC. Według informacji publikacji zespół ten zajął pierwsze miejsce w Konferencji Wschodniej i zdobył 77 punktów w sezonie zasadniczym. Chicago Fire wygrało dwa z ostatnich siedmiu meczów z Nashville SC, a pozostałe pięć przegrało.

Czytaj nas na