MLS官方网站在芝加哥火焰对阵夏洛特FC的美国季后赛系列赛前瞻中，将重点放在了罗伯特·莱万多夫斯基身上。这名前波兰前锋在国家队集训后返回美国，正准备首次参加MLS季后赛。

芝加哥火焰的关键球员

在联赛的报道中，莱万多夫斯基既出现在芝加哥火焰赛季总结中，也被列入球队决定性球员栏目。正如Interia Sport报道，前瞻作者指出，俱乐部在赛季中期签下这名波兰球员，并放走了当时领跑射手榜的雨果·奎佩尔斯。

前瞻作者认为，高水平球员与阵容深度的结合，让芝加哥火焰拥有在赛事中走得很远的足够实力。莱万多夫斯基的比赛风格与奎佩尔斯不同，他在约1300分钟的出场时间内打进9球并送出5次助攻。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

季后赛对阵夏洛特FC

芝加哥火焰在常规赛中排名东部联盟第四，将在1/8决赛对阵排名第五的夏洛特FC。据Interia Sport报道，芝加哥火焰赢得了最近对阵该对手的全部四场比赛。

如果淘汰夏洛特FC，芝加哥火焰的下一个对手可能是纳什维尔SC。据该媒体消息，这支球队位居东部联盟榜首，并在常规赛中得到77分。芝加哥火焰在最近七场对阵纳什维尔SC的比赛中赢了两场，另外五场失利。

关注我们在