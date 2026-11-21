11月20日夜间，在乌克兰遭受大规模炮击之际，俄罗斯的导弹和无人机飞入波兰境内。在该北约成员国境内，三枚俄罗斯目标同时被击落：两枚导弹和一架喷气式无人机。

这些袭击发生在克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京对乌克兰盟友发出直接威胁之后。一方面，这再次考验了北约防空体系的决心和效能；另一方面，也加剧了对欧洲人的心理压力。 这一挑衅行为确实令部分波兰人感到震惊，并引发了激烈的讨论。部分政界人士呼吁效仿波罗的海国家，对俄罗斯采取更强硬的回应。与此同时，亲俄势力则主张对侵略者采取“安抚”政策。

美国总统唐纳德·特朗普的反应进一步加剧了紧张局势，他站在俄罗斯一边，声称俄罗斯的导弹和无人机是意外落入波兰境内的。

而华沙方面则表现出坚定立场，指明这是俄罗斯的挑衅行为。北约秘书长宣布，将在俄罗斯导弹坠落后次日即抵达波兰。

UA.News将为您解析：俄罗斯在波兰领空的挑衅行为究竟有多么有预谋；为何这一事件可能对整个欧洲的安全产生严重后果；以及波兰方面对此作出了怎样的反应。

波兰领空

面临的

俄罗斯威胁

11月20日深夜，卢布林省和喀尔巴阡山省的居民通过手机收到了关于俄罗斯对乌克兰发动大规模导弹和无人机袭击的预警。 清晨7点左右，波兰军事指挥部通报称该国领空遭到侵犯，并可能面临空袭威胁。

“请寻找安全场所。遵守当局的指示。等待进一步通知，”面向民众的公告中写道。

首个不明飞行物是在比尔戈拉伊县的诺维·利波维茨镇附近被发现的。 随后，波兰武装部队总司令部通报称，当晚至次日清晨，在乌克兰边境附近共监测到11个飞行物。其中3个侵犯了波兰领空。

波兰内政部长马尔钦·基尔温斯基表示，正在三个地点展开调查： 新利波维茨、位于其以南约50公里的莫洛迪奇，以及位于其以西约50公里的桑河畔鲁德尼克。



当地居民报告称听到了巨响和爆炸声。社交媒体上流传的一段视频——据推测是由新利波维茨附近赫梅莱克村的监控摄像头拍摄的——清晰地显示了远处闪现的火光和爆炸场景。 https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/mij-fil-m.mp4

该地区居民娜塔莉亚·什波纳尔讲述了当时的情景：她正忙着送孩子们上学，突然听到了物体坠落的声音。

“我当时正在煮咖啡，正忙着给孩子们收拾上学的东西，突然听到一声呼啸。接着是一声沉闷的撞击声——那种沉闷、被压抑的声音，”她说道。

据这位女士称，这一情况让她感到恐慌和恐惧。

邻近的亚历山德罗夫斯基县县长安杰伊·博罗维茨表示，格林尼治时间05:40，一个长约七米的物体坠落。

“升起了烟雾——黑烟……看起来像是一团巨大而明显的蘑菇云，”他如此描述所见景象。

在鲁德尼克-纳德-桑的铁路车辆段附近还记录到另一起事件。据基础设施部长达里乌什·克利姆恰克称，该处的调度员听到了巨大的爆炸声。但同时，未发现铁路基础设施有明显损坏。



由于存在安全威胁，位于波兰东南部最大城市热舒瓦的机场也疏散了空中交通管制员。

在莫洛迪奇，警方发现碎片散落在大片农田上。

这是战争

爆发以来最猛烈的袭击

之一

波兰总理唐纳德·图斯克最初表示，他已收到国防部长弗拉迪斯拉夫·科西尼亚克-卡米什和内政部长马尔钦·基尔温斯基关于比尔戈拉伊地区因领空遭侵犯而引发的安全局势报告。

“目前没有来自空中的威胁。相关部门已赶赴现场，”图斯克写道。他还宣布将召开由各部部长、军队代表及各军种指挥官参加的会议。



随后，波兰国防部长弗拉迪斯拉夫·科西尼亚克-卡米什在华沙举行的新闻发布会上证实，有两枚俄罗斯导弹和一架无人机坠落在波兰境内。 据他介绍，坠落地点包括喀尔巴阡山省的莫洛迪奇和鲁德尼克-纳德-桑，以及卢布林省的新利波维茨。

“关于最后一起事件，我们掌握的信息最为详尽。这极有可能是X-101导弹。第二起事件同样可以认定为导弹，而第三起则最可能是喷气式无人机。 整夜，我方及盟军的波兰F-16战机和“鹰狮”战斗机轮班值守，”波兰国防部长表示。

他强调，此次事件未造成人员伤亡，该国的关键基础设施也未受损。 与此同时，科西尼亚克-卡米什特别指出俄罗斯对乌克兰发动的袭击规模之大，此次袭击期间波兰领空遭到侵犯。据他称，这是自全面战争爆发以来俄罗斯发动的最大规模袭击之一。

“俄罗斯毫无顾忌，只会不断扩大战争的范围，”这位部长强调道。

他补充道，俄罗斯目标的入侵恰逢由自愿联盟成员国——即支持乌克兰的国家——参与的军事演习期间。

“这些演习，加上法国、英国和波罗的海国家国防部长以及八位参谋长（包括来自我们关键盟友的代表）的出席，让人有理由认为这些事件的巧合并非偶然，” ——波兰国防部长表示。

该部长还表示，鉴于俄罗斯构成的威胁，他将致函北约秘书长，请求调配更多兵力和资源以增强波兰的国防能力。

对新威胁的

预期与北约的考验



2026年9月底，唐纳德·图斯克曾警告称，俄罗斯可能正利用无人机或导弹，对支持乌克兰的欧洲国家（尤其是波兰）策划混合攻击。

波兰总理推测，莫斯科可能会将此类打击伪装成偶然事件。 这可能是整体战略的一部分，旨在“瘫痪或至少削弱北约各国在成员国遭受袭击时提供援助的意愿”。

针对11月20日的事件，北约秘书长马克·吕特表示，他准备在导弹坠落后次日即前往华沙。吕特称此次事件“显然非常危险”，并表示北约与波兰站在一起。

“我谴责俄罗斯的袭击及其持续的战争。我们作为盟友将继续保持团结，并继续支持乌克兰，”秘书长在社交媒体X上写道。

波兰政府的立场依然强硬。图斯克强调，坠落在波兰境内的物体无疑来自俄罗斯。

“看来，我们正面临一场蓄意的挑衅。如今比以往任何时候都更清楚，波兰必须参与关于乌克兰未来和欧洲安全的决策与讨论，”这位总理表示。

与此同时，华盛顿的立场却截然相反。美国总统唐纳德·特朗普在评论俄罗斯入侵波兰领空一事时表示，俄罗斯的导弹和无人机是意外飞入的。

“普京无意中向波兰发射了一架无人机和几枚小型导弹，”特朗普在乘坐空军一号从中国返程途中，接受福克斯新闻采访时说道。

波兰人要求对俄罗斯

采取更强硬的回应

此次导弹事件在波兰社交媒体上引发轩然大波，人们不仅在讨论莫斯科的“嚣张行径”，还热议华沙应如何回应。

亲俄势力立即附和了克里姆林宫宣传的核心论调，即支持乌克兰防务会将欧洲国家卷入与俄罗斯的战争。 他们呼吁保持中立并停止对乌克兰的援助。亲俄政党“变革”的创始人马特乌什·皮斯科尔斯基呼吁波兰人“采取与斯洛伐克和匈牙利类似的立场。 也就是说，拒绝以任何形式参与冲突，包括过境或辅助性角色”。

与此同时，会议还呼吁加强对侵略国的施压，并禁止俄罗斯飞机进入波兰领空。 波兰发展基金会董事会主席马切伊·维尔克向政府官员指出，俄罗斯无人机空袭与俄罗斯人自由乘机前往欧洲度假之间的矛盾。

“你们辛勤工作，与此同时，数百名俄罗斯游客却从我们头顶飞过，前往土耳其和埃及度假。 你们有一项简单且切实可行的制裁措施可以实施——只需内阁通过一项决议即可，”他在社交媒体X上写道。



在社交媒体上，一位波兰人讲述道，他的孩子们当时在卢布林，由于面临导弹威胁，学校宣布了疏散。与此同时，载有俄罗斯乘客的客机仍在该市上空持续飞过。

“我的孩子们当时在卢布林，因导弹袭击受到惊吓，学校宣布了疏散，而与此同时，几架载有俄罗斯乘客、飞往莫斯科的客机却从卢布林上空飞过。 这到底是怎么回事？简直是个疯人院！”他写道。

部分波兰人认为，在确认导弹来自俄罗斯后，政府应立即关闭与俄罗斯的边境。社交媒体上的帖子中还呼吁对莫斯科采取更果断的行动。

“普京只懂‘以牙还牙’的政治。要采取强硬措施，而不是一再宽恕和遗忘。爱沙尼亚为我们指明了方向，”社交媒体用户指出。

在国家政策和国防层面，俄罗斯导弹和无人机构成的威胁已成为对防空效能的挑战。这不仅针对波兰，也波及整个北约东翼。 即使边境侵犯未造成破坏或人员伤亡，也会在北约成员国境内营造出战争迫在眉睫的氛围。这可能会加剧关于是否继续支持乌克兰的内部争议，并引发限制对基辅援助的呼声。

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