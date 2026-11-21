20 ноября в ночь массированного обстрела Украины российские ракеты и дроны залетели на территорию Польши. На территории страны-члена НАТО взорвались сразу три российских объекта: две ракеты и реактивный беспилотник.

Удары последовали за прямыми угрозами главы Кремля Владимира Путина в адрес союзников Украины. С одной стороны, это стало очередной проверкой решимости и эффективности противовоздушной обороны НАТО. С другой — усилило психологическое давление на европейцев. Провокация действительно шокировала некоторых поляков и вызвала острую дискуссию. Часть политиков призвала к более жесткому ответу России по примеру стран Балтии. В то же время пророссийские силы выступили за политику «умиротворения» агрессора.

Дополнительную напряженность добавила реакция президента США Дональда Трампа, который встал на сторону РФ и заявил, что российские ракеты и беспилотник попали в Польшу случайно.

В то же время в Варшаве проявили решимость и заявили о российской провокации. А генеральный секретарь НАТО объявил, что прибудет в Польшу уже на следующий день после падения российских ракет.

UA. News рассказывает, насколько спланированной была российская провокация в небе над Польшей, почему этот инцидент может иметь серьезные последствия для безопасности всей Европы и как на него реагируют в Польше.



Российская угроза в польском небе



В ночь на 20 ноября жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили на мобильные телефоны предупреждение о массированной ракетно-дроновой атаке России на Украину. Около семи утра польское военное командование сообщило о нарушении воздушного пространства страны и возможной угрозе авиаудара.

«Найдите безопасное место. Следуйте инструкциям властей. Ожидайте дальнейших сообщений», — говорилось в сообщении для населения.

Первый неизвестный летательный объект обнаружили вблизи населенного пункта Новый Липовец в Белгорайском уезде. Впоследствии в командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что в течение ночи и утра вблизи украинской границы зафиксировали 11 объектов. Три из них нарушили польское воздушное пространство.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кирвинский сообщил о проведении расследования в трех местах: в Новом Липовец, Молодичи, примерно в 50 километрах к югу, и Руднике-над-Сяном, расположенном примерно в 50 километрах к западу.



Местные жители сообщали о громких звуках и взрывах. На видеозаписи, которая была распространена в социальных сетях и, по всей видимости, сделана камерой видеонаблюдения в селе Хмелек недалеко от Нового Липовца, на расстоянии видны вспышка и взрыв. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/mij-fil-m.mp4

Жительница региона Наталья Шпонар рассказала о том, как услышала звук падения объекта, когда собирала детей в школу.

«Я варила кофе, собирала детей в школу, и вдруг услышала свист. А потом глухой удар — глухой, приглушенный звук», — рассказала она.

По словам женщины, ситуация вызвала у неё панику и страх.

Мэр соседнего Александровского уезда Анджей Боровец сообщил, что в 05:40 по Гринвичу упал объект длиной около семи метров.

«Поднимался дым — черный дым... что-то похожее на одно большое, отчетливое грибовидное облако», — описал он увиденное.

Еще один инцидент зафиксировали вблизи железнодорожного депо в Руднике-над-Сяном. По словам министра инфраструктуры Дариуша Климчака, диспетчер услышал там громкий взрыв. При этом видимых повреждений железнодорожной инфраструктуры не обнаружили.



Из-за угрозы безопасности также эвакуировали авиадиспетчеров из аэропорта Жешува — крупнейшего города на юго-востоке Польши.

В Молодичах полиция обнаружила обломки, разбросанные по значительной территории сельскохозяйственных угодий.



Один из самых мощных ударов за всё время войны



Премьер-министр Польши Дональд Туск сначала сообщил, что получил доклады от министров обороны и внутренних дел Владислава Косиняка-Камиша и Марцина Кирвинского о ситуации с безопасностью в Белгорайском районе в связи с нарушением воздушного пространства страны.

«В настоящее время угрозы с воздуха нет. На месте находятся соответствующие службы», — написал Туск. Он также объявил о проведении совещания с участием министров, представителей армии и командующих родами войск.



Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции в Варшаве подтвердил, что на территории страны упали два российских ракетных объекта и один беспилотник. По его словам, местами падения стали Молодичи и Рудник-над-Сяном в Подкарпатском воеводстве, а также Новый Липовец в Люблинском воеводстве.

«О последнем случае мы можем рассказать больше всего. Скорее всего, это была ракета Х-101. Во втором случае также можно говорить о ракете, а в третьем — вероятнее всего, о реактивном дроне. В течение всей ночи работали наши и союзные дежурные пары польских F-16 и истребителей Gripen», — заявил глава польского Минобороны.

Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет, а критическая инфраструктура страны не пострадала. В то же время Косиняк-Камыш обратил внимание на масштаб российской атаки на Украину, в ходе которой произошло нарушение польского воздушного пространства. По его словам, это был один из крупнейших российских ударов за всё время полномасштабной войны.

«Россия ни перед чем не останавливается, а лишь расширяет границы войны», — подчеркнул министр.

Он добавил, что вторжение российских сил совпало по времени с проведением военных учений с участием представителей Коалиции желающих — государств, поддерживающих Украину.

«Эти учения в сочетании с присутствием министров обороны Франции, Великобритании и стран Балтии, а также восьми начальников штабов, в том числе от наших ключевых союзников, позволяют предположить, что совпадение этих событий неслучайно», — заявил глава польского Минобороны.

Министр также сообщил, что обратится к генеральному секретарю НАТО с просьбой выделить дополнительные силы и ресурсы для укрепления обороноспособности Польши на фоне российской угрозы.



Ожидание новых угроз и испытания НАТО



В конце сентября 2026 года Дональд Туск предупреждал, что Россия может готовить гибридные атаки с помощью беспилотников или ракет против европейских государств, поддерживающих Украину, в частности Польши.

Польский премьер предположил, что Москва может выдавать такие удары за случайные инциденты. Это может быть частью общей стратегии, направленной на то, чтобы «парализовать или, по крайней мере, ослабить мотивацию стран НАТО» прийти на помощь государству-члену Альянса в случае нападения.

В ответ на инцидент 20 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность прибыть в Варшаву на следующий день после падения ракет. Рютте назвал событие «явно опасным» и заявил о солидарности Альянса с Польшей.

«Я осуждаю атаки России, а также её продолжающуюся войну. Мы продолжаем сохранять единство как союзники и будем и впредь поддерживать Украину», — написал генсек в соцсети X.

Позиция польского правительства остается жесткой. Туск подчеркнул, что нет сомнений в российском происхождении объектов, упавших на территории страны.

«Похоже, мы имеем дело с преднамеренной провокацией. Сегодня как никогда ясно, что Польша должна участвовать в принятии решений и обсуждениях, касающихся будущего Украины и безопасности в Европе», — заявил премьер.

В то же время позиция Вашингтона оказалась противоположной. Президент США Дональд Трамп, комментируя вторжение РФ в воздушное пространство Польши, заявил, что российские ракеты и беспилотник залетели случайно.

«Путин случайно запустил в сторону Польши дрон и несколько небольших ракет», — сказал Трамп в эфире Fox News, возвращаясь из Китая на борту Air Force One.

Поляки требуют более жесткого ответа от России



Инцидент с ракетами взбудоражил польские соцсети, где обсуждают не только «наглость» Москвы, но и то, каким должен быть ответ Варшавы.

Пророссийские силы сразу же подхватили ключевой нарратив кремлевской пропаганды о том, что поддержка украинской обороны якобы втягивает европейские страны в войну с Россией. Они призвали дистанцироваться и прекратить помощь Украине. Основатель пророссийской партии «Зміна» Матеуш Пискорский призвал поляков «занять позицию, аналогичную той, которую демонстрируют Словакия и Венгрия. То есть отказаться от участия в конфликте в любой роли, включая транзитную или вспомогательную».

В то же время прозвучало требование усилить давление на страну-агрессора и закрыть россиянам доступ к воздушному пространству Польши. Председатель правления Фонда польского развития Мацей Вильк обратил внимание правительственных чиновников на противоречие между налетами российских дронов и свободными авиаперевозками, а также поездками россиян в Европу.

«Вы трудитесь не покладая рук, а тем временем сотни российских туристов летают над нашими головами на отдых в Турцию и Египет. У вас есть простая и ощутимая санкция, которую можно ввести — достаточно одного решения Совета министров», — написал он в соцсети X.



В соцсетях один из поляков рассказал, что его дети находились в Люблине, где из-за ракетной угрозы в школе объявили эвакуацию. В то же время над городом продолжали пролетать пассажирские самолеты с россиянами на борту.

«Мои дети были в Люблине, они пережили ракетную атаку, в школе объявили эвакуацию, а в то же время над Люблином пролетели несколько пассажирских самолетов, летевших в Москву с россиянами на борту. Что это такое? Это какой-то дурдом!» — написал он.

Часть поляков считает, что после подтверждения российского происхождения ракет правительство должно немедленно закрыть границы с Россией. В комментариях также звучат призывы к более решительным действиям против Москвы.

«Путин понимает только политику аргументов. Жесткие меры вместо очередных актов прощения и забвения. Эстония показала нам путь», — отмечают пользователи соцсетей.

На уровне государственной политики и обороны угроза российских ракет и беспилотников стала вызовом для эффективности противовоздушной обороны. Не только для Польши, но и для всего восточного фланга НАТО. Даже если нарушение границы не сопровождается разрушениями или человеческими жертвами, оно создает ощущение непосредственной угрозы войны на территории стран НАТО. А это может усугублять внутренние споры о дальнейшей поддержке Украины и провоцировать требования ограничить помощь Киеву.

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