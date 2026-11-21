W nocy z 20 na 21 listopada, podczas intensywnego ostrzału Ukrainy, rosyjskie rakiety i drony przedostały się na terytorium Polski. Na terenie tego państwa członkowskiego NATO eksplodowały jednocześnie trzy rosyjskie obiekty: dwie rakiety i dron odrzutowy.

Ataki miały miejsce po bezpośrednich groźbach ze strony przywódcy Kremla Władimira Putina skierowanych przeciwko sojusznikom Ukrainy. Z jednej strony stało się to kolejnym sprawdzianem determinacji i skuteczności obrony przeciwlotniczej NATO. Z drugiej strony – wzmocniło presję psychologiczną na Europejczyków. Ta prowokacja rzeczywiście zaszokowała niektórych Polaków i wywołała ostrą dyskusję. Część polityków wezwała do bardziej zdecydowanej odpowiedzi wobec Rosji, wzorując się na krajach bałtyckich. Jednocześnie siły prorosyjskie opowiedziały się za polityką „uspokajania” agresora.

Dodatkowe napięcie wywołała reakcja prezydenta USA Donalda Trumpa, który stanął po stronie Rosji i stwierdził, że rosyjskie rakiety oraz dron trafiły do Polski przypadkowo.

Natomiast w Warszawie wykazano stanowczość i ogłoszono, że doszło do rosyjskiej prowokacji. Sekretarz generalny NATO ogłosił natomiast, że przybędzie do Polski już następnego dnia po upadku rosyjskich rakiet.

UA. News wyjaśnia, na ile zaplanowana była rosyjska prowokacja na polskim niebie, dlaczego ten incydent może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa całej Europy oraz jak reaguje na niego Polska.



Rosyjskie zagrożenie na polskim niebie



W nocy z 19 na 20 listopada mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony komórkowe ostrzeżenie o masowanym ataku rakietowo-dronowym Rosji na Ukrainę. Około godziny siódmej rano polskie dowództwo wojskowe poinformowało o naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju i możliwym zagrożeniu atakiem lotniczym.

„Znajdźcie bezpieczne miejsce. Postępujcie zgodnie z instrukcjami władz. Czekajcie na dalsze komunikaty” – brzmiało ostrzeżenie skierowane do ludności.

Pierwszy nieznany obiekt latający wykryto w pobliżu miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. Następnie dowództwo Sił Zbrojnych RP poinformowało, że w nocy i rano w pobliżu granicy z Ukrainą odnotowano 11 obiektów. Trzy z nich naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Minister spraw wewnętrznych Polski Marcin Kirwiński poinformował o prowadzeniu dochodzenia w trzech miejscach: w Nowym Lipowcu, w Młodyczach, około 50 kilometrów na południe, oraz w Rudniku nad Sanem, położonym około 50 kilometrów na zachód.



Mieszkańcy zgłaszali głośne odgłosy i wybuchy. Na nagraniu wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych i które prawdopodobnie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu w miejscowości Chmielek niedaleko Nowego Lipowca, w oddali widać błysk i wybuch. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/mij-fil-m.mp4

Mieszkanka regionu Natalia Szponar opowiedziała, jak usłyszała odgłos spadającego obiektu, gdy przygotowywała dzieci do szkoły.

„Parzyłam kawę, przygotowywałam dzieci do szkoły i nagle usłyszałam świst. A potem głuchy huk — głuchy, stłumiony dźwięk” — opowiedziała.

Według kobiety sytuacja ta wywołała u niej panikę i strach.

Burmistrz sąsiedniego powiatu aleksandrowskiego Andrzej Borowiec poinformował, że o godz. 05:40 czasu GMT spadł obiekt o długości około siedmiu metrów.

„Unosił się dym — czarny dym… coś przypominającego jedną wielką, wyraźną chmurę w kształcie grzyba” — tak opisał to, co widział.

Kolejny incydent odnotowano w pobliżu zajezdni kolejowej w Rudniku nad Sanem. Według ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka dyspozytor usłyszał tam głośny wybuch. Nie stwierdzono jednak widocznych uszkodzeń infrastruktury kolejowej.



Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ewakuowano również kontrolerów ruchu lotniczego z lotniska w Rzeszowie — największym mieście na południowym wschodzie Polski.

W Młodyczach policja znalazła odłamki rozrzucone na znacznym obszarze terenów rolniczych.



Jeden z największych ataków w całej historii wojny



Premier Polski Donald Tusk poinformował początkowo, że otrzymał raporty od ministrów obrony i spraw wewnętrznych, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marcina Kirwińskiego, dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju.

„Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu znajdują się odpowiednie służby” – napisał Tusk. Ogłosił również zwołanie narady z udziałem ministrów, przedstawicieli armii oraz dowódców rodzajów sił zbrojnych.



Później minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził podczas konferencji prasowej w Warszawie, że na terytorium kraju spadły dwa rosyjskie obiekty rakietowe oraz jeden dron. Jak poinformował, miejscami upadku były Młodycz i Rudnik nad Sanem w województwie podkarpackim, a także Nowy Lipowiec w województwie lubelskim.

„Najwięcej możemy powiedzieć o ostatnim przypadku. Najprawdopodobniej była to rakieta X-101. W drugim przypadku również można mówić o rakiecie, a w trzecim – najprawdopodobniej o dronie odrzutowym. Przez całą noc działały nasze i sojusznicze pary dyżurne polskich F-16 oraz myśliwców Gripen” – oświadczył szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podkreślił, że w wyniku incydentu nie ma ofiar, a infrastruktura krytyczna kraju nie uległa uszkodzeniom. Jednocześnie Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na skalę rosyjskiego ataku na Ukrainę, podczas którego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Według niego był to jeden z największych rosyjskich ataków w całym okresie trwania wojny na pełną skalę.

„Rosja nie cofa się przed niczym, a jedynie poszerza granice wojny” — podkreślił minister.

Dodał, że wtargnięcie rosyjskich sił zbiegło się w czasie z przeprowadzeniem ćwiczeń wojskowych z udziałem przedstawicieli Koalicji Chętnych – państw wspierających Ukrainę.

„Te ćwiczenia w połączeniu z obecnością ministrów obrony Francji, Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich, a także ośmiu szefów sztabów, w tym naszych kluczowych sojuszników, pozwalają przypuszczać, że zbieżność tych wydarzeń nie jest przypadkowa” — oświadczył szef polskiego Ministerstwa Obrony.

Minister poinformował również, że zwróci się do sekretarza generalnego NATO z prośbą o przeznaczenie dodatkowych sił i zasobów na wzmocnienie zdolności obronnych Polski w obliczu rosyjskiego zagrożenia.



Oczekiwanie na nowe zagrożenia i testy NATO



Pod koniec września 2026 roku Donald Tusk ostrzegł, że Rosja może przygotowywać ataki hybrydowe z wykorzystaniem dronów lub rakiet przeciwko państwom europejskim wspierającym Ukrainę, w szczególności przeciwko Polsce.

Polski premier zasugerował, że Moskwa może przedstawiać takie ataki jako przypadkowe incydenty. Może to stanowić część ogólnej strategii mającej na celu „paraliżowanie lub przynajmniej osłabienie motywacji krajów NATO” do udzielenia pomocy państwu członkowskiemu Sojuszu w razie ataku.

W odpowiedzi na incydent z 20 listopada sekretarz generalny NATO Mark Rutte wyraził gotowość przybycia do Warszawy następnego dnia po upadku rakiet. Rutte nazwał to wydarzenie „wyraźnie niebezpiecznym” i zadeklarował solidarność Sojuszu z Polską.

„Potępiam ataki Rosji, a także trwającą wojnę. Nadal zachowujemy jedność jako sojusznicy i będziemy nadal wspierać Ukrainę” – napisał sekretarz generalny w serwisie społecznościowym X.

Stanowisko polskiego rządu pozostaje nieugięte. Tusk podkreślił, że nie ma wątpliwości co do rosyjskiego pochodzenia obiektów, które spadły na terytorium kraju.

„Wygląda na to, że mamy do czynienia z celową prowokacją. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jest jasne, że Polska musi brać udział w podejmowaniu decyzji i dyskusjach dotyczących przyszłości Ukrainy oraz bezpieczeństwa w Europie” – oświadczył premier.

Jednocześnie stanowisko Waszyngtonu okazało się przeciwne. Prezydent USA Donald Trump, komentując wtargnięcie Rosji w przestrzeń powietrzną Polski, stwierdził, że rosyjskie rakiety i dron wleciały przypadkowo.

„Putin przypadkowo wystrzelił w kierunku Polski drona i kilka niewielkich rakiet” – powiedział Trump w programie Fox News, wracając z Chin na pokładzie Air Force One.

Polacy domagają się bardziej zdecydowanej reakcji wobec Rosji



Incydent z rakietami wywołał burzę w polskich mediach społecznościowych, gdzie dyskutuje się nie tylko o „bezczelności” Moskwy, ale także o tym, jaka powinna być reakcja Warszawy.

Siły prorosyjskie natychmiast podchwyciły kluczowy przekaz kremlowskiej propagandy, zgodnie z którym wsparcie dla ukraińskiej obrony rzekomo wciąga kraje europejskie w wojnę z Rosją. Wezwali do zdystansowania się i zaprzestania pomocy dla Ukrainy. Założyciel prorosyjskiej partii „Zmiana” Mateusz Piskorski wezwał Polaków do „zajęcia stanowiska podobnego do tego, jakie prezentują Słowacja i Węgry. Oznacza to rezygnację z udziału w konflikcie w jakiejkolwiek roli, w tym tranzytowej czy pomocniczej”.

Jednocześnie pojawiło się wezwanie do zwiększenia presji na kraj-agresora oraz do zamknięcia Rosjanom dostępu do polskiej przestrzeni powietrznej. Prezes zarządu Funduszu Rozwoju Polski Maciej Wilk zwrócił uwagę przedstawicieli rządu na sprzeczność między nalotami rosyjskich dronów a swobodnym ruchem lotniczym oraz podróżami Rosjan do Europy.

„Pracujecie w pocie czoła, a tymczasem setki rosyjskich turystów przelatują nad naszymi głowami, udając się na wypoczynek do Turcji i Egiptu. Macie do wprowadzenia prostą i odczuwalną sankcję – wystarczy jedna decyzja Rady Ministrów” – napisał w serwisie społecznościowym X.



W mediach społecznościowych jeden z Polaków opowiedział, że jego dzieci przebywały w Lublinie, gdzie z powodu zagrożenia rakietowego ogłoszono ewakuację szkoły. Jednocześnie nad miastem nadal przelatywały samoloty pasażerskie z Rosjanami na pokładzie.

„Moje dzieci były w Lublinie, przeżyły traumę z powodu ataku rakietowego, w szkole ogłoszono ewakuację, a jednocześnie nad Lublinem przeleciało kilka samolotów pasażerskich lecących do Moskwy z Rosjanami na pokładzie. Co to ma znaczyć? To jakiś dom wariatów!” – napisał.

Część Polaków uważa, że po potwierdzeniu rosyjskiego pochodzenia rakiet rząd powinien natychmiast zamknąć granice z Rosją. W komentarzach pojawiają się również apele o bardziej zdecydowane działania przeciwko Moskwie.

„Putin rozumie tylko politykę argumentów. Twarde działania zamiast kolejnych aktów przebaczenia i zapomnienia. Estonia wskazała nam drogę” — zauważają użytkownicy mediów społecznościowych.

Na poziomie polityki państwowej i obronności zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów stało się wyzwaniem dla skuteczności obrony przeciwlotniczej. Nie tylko dla Polski, ale i dla całego wschodniego skrzydła NATO. Nawet jeśli naruszenie granicy nie wiąże się ze zniszczeniami ani ofiarami śmiertelnymi, wywołuje poczucie bezpośredniego zagrożenia wojną na terytorium krajów NATO. A to może zaostrzyć wewnętrzne spory dotyczące dalszego wsparcia dla Ukrainy i wywołać żądania ograniczenia pomocy dla Kijowa.

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