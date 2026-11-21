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20 листопада у ніч масованого обстрілу України російські ракети і дрони залетіли у Польщу. На території країни НАТО вибухнули одразу три російські об'єкти: дві ракети та реактивний безпілотник.

Удари сталися після прямих погроз очільника Кремля Володимира Путіна проти союзників України. З одного боку це стало черговим тестуванням рішучості та ефективності протиповітряної оборони НАТО. З іншого — посилило психологічний тиск на європейців. Провокація й справді шокувала деяких поляків і збурила гостру дискусію. Частина політиків закликала до жорсткішої відповіді Росії за прикладом країн Балтії. Водночас проросійські сили виступили за політику «умиротворення» агресора.

Додаткової напруги додала реакція президента США Дональда Трампа, який став на бік РФ і заявив, що російські ракети та безпілотник потрапили до Польщі випадково.

Натомість у Варшаві проявили рішучість і заявили про російську провокацію. А генеральний секретар НАТО оголосив, що прибуде до Польщі вже наступного дня після падіння російських ракет.

UA. News розповідає, наскільки спланованою була російська провокація у небі Польщі, чому цей інцидент може мати серйозні наслідки для безпеки всієї Європи та як на нього реагують у Польщі.



Російська загроза у польському небі



У ніч на 20 листопада мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали на мобільні телефони попередження про масовану ракетно-дронову атаку Росії на Україну. Близько сьомої ранку польське військове командування повідомило про порушення повітряного простору країни та можливу загрозу авіаудару.

«Знайдіть безпечне місце. Дотримуйтесь інструкцій влади. Чекайте на подальші повідомлення», — йшлося в повідомленні для населення.

Перший невідомий літальний об'єкт виявили поблизу населеного пункту Новий Липовець у Білгорайському повіті. Згодом у командуванні Збройних сил Польщі повідомили, що протягом ночі та ранку поблизу українського кордону зафіксували 11 об'єктів. Три з них порушили польський повітряний простір.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кирвінський повідомив про проведення розслідування у трьох місцях: у Новому Липовці, Молодичі, приблизно за 50 кілометрів на південь, та Руднику-над-Сяном, розташованому орієнтовно за 50 кілометрів на захід.



Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та вибухи. На відеозаписі, який поширили в соціальних мережах і який, імовірно, зробила камера відеоспостереження в селі Хмелек неподалік Нового Липовця, на відстані видно спалах і вибух. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/mij-fil-m.mp4

Мешканка регіону Наталія Шпонар розповіла про те, як почула звук падіння об'єкта, коли збирала дітей до школи.

«Я варила каву, збирала дітей до школи, і раптом почула свист. А потім глухий удар — глухий, приглушений звук», — розповіла вона.

За словами жінки, ситуація викликала в неї паніку та страх.

Мер сусіднього Олександрівського повіту Анджей Боровець повідомив, що о 05:40 за Гринвічем упав об'єкт завдовжки близько семи метрів.

«Піднімався дим — чорний дим... щось схоже на одну велику, виразну грибоподібну хмару», — описав він побачене.

Ще один інцидент зафіксували поблизу залізничного депо в Руднику-над-Сяном. За словами міністра інфраструктури Даріуша Клімчака, диспетчер почув там гучний вибух. Водночас видимих пошкоджень залізничної інфраструктури не виявили.



Через загрозу безпеці також евакуювали авіадиспетчерів з аеропорту Жешува — найбільшого міста на південному сході Польщі.

У Молодичі поліція виявила уламки, розкидані на значній території сільськогосподарських угідь.



Один з найбільших ударів за весь час війни



Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спочатку повідомив, що отримав доповіді від міністрів оборони та внутрішніх справ Владислава Косіняка-Камиша і Марціна Кирвінського щодо ситуації з безпекою в Білгорайському районі через порушення повітряного простору країни.

«Наразі загрози з повітря немає. На місці перебувають відповідні служби», — написав Туск. Він також оголосив про проведення наради за участю міністрів, представників армії та командувачів родів військ.



Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції у Варшаві підтвердив, що на території країни впали два російські ракетні об'єкти та один безпілотник. За його словами, місцями падіння стали Молодичі та Рудник-над-Сяном у Підкарпатському воєводстві, а також Новий Липовець у Люблінському воєводстві.

«Про останній випадок ми можемо розповісти найбільше. Найбільш ймовірно, що це була ракета Х-101. У другому випадку також можна говорити про ракету, а в третьому — найімовірніше, про реактивний дрон. Протягом усієї ночі працювали наші та союзницькі чергові пари польських F-16 і винищувачів Gripen», — заявив глава польського Міноборони.

Він наголосив, що внаслідок інциденту немає постраждалих, а критична інфраструктура країни не зазнала пошкоджень. Водночас Косіняк-Камиш звернув увагу на масштаб російської атаки на Україну, під час якої відбулося порушення польського повітряного простору. За його словами, це був один із найбільших російських ударів за весь час повномасштабної війни.

«Росія ні в чому не зупиняється, а лише розширює межі війни», — наголосив міністр.

Він додав, що вторгнення російських об'єктів зібглося в часі з проведенням військових навчань за участю представників Коаліції охочих — держав, які підтримують Україну.

«Ці навчання у поєднанні з присутністю міністрів оборони Франції, Великої Британії та країн Балтії, а також восьми начальників штабів, у тому числі від наших ключових союзників, дозволяють припустити, що збіг цих подій невипадковий», — заявив глава польського Міноборони.

Міністр також повідомив, що звернеться до генерального секретаря НАТО з проханням виділити додаткові сили та ресурси для посилення обороноздатності Польщі на тлі російської загрози.



Очікування нових загроз і тестування НАТО



Наприкінці вересня 2026 року Дональд Туск попереджав, що Росія може готувати гібридні атаки за допомогою безпілотників або ракет проти європейських держав, які підтримують Україну, зокрема Польщі.

Польський прем'єр припустив, що Москва може видавати такі удари за випадкові інциденти. Це може бути частиною загальної стратегії, націленої на те, щоб «паралізувати або принаймні послабити мотивацію країн НАТО» прийти на допомогу державі-члену Альянсу в разі нападу.

У ідповідь на інцидент 20 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив готовність прибути до Варшави наступного дня після падіння ракет. Рютте назвав подію «явно небезпечною» та заявив про солідарність Альянсу з Польщею.

«Я засуджую атаки Росії, а також її триваючу війну. Ми продовжуємо зберігати єдність як союзники та й надалі підтримуватимемо Україну», — написав генсек у соцмережі X.

Позиція польського уряду залишається жорсткою. Туск наголосив, що немає сумнівів у російському походженні об'єктів, які впали на території країни.

«Схоже, ми маємо справу з навмисною провокацією. Сьогодні як ніколи ясно, що Польща має брати участь в ухваленні рішень та обговореннях щодо майбутнього України та безпеки в Європі», — заявив прем'єр.

Водночас позиція Вашингтона виявилася протилежною. Президент США Дональд Трамп, коментуючи вторгнення РФ у небо Польщі, заявив, що російські ракети та безпілотник залетіли випадково.

«Путін випадково запустив по Польщі дрон та кілька невеликих ракет», – сказав Трамп в етері Fox News, повертаючись з Китаю на борту Air Force One.

Поляки вимагають жорсткішої відповіді Росії



Інцидент з ракетами збурив польські соцмережі, де обговорюють не лише «нахабність» Москви, а й те, якою має бути відповідь Варшави.

Проросійські сили одразу ж підхопили ключовий наратив кремлівської пропаганди про те, що підтримка української оброни, нібито втягує європейські країни у війну з Росією. Закликали дистанціюватися та припинити допомогу Україні. Засновник проросійської партії «Зміна» Матеуш Піскорський закликав поляків «зайняти позицію, аналогічну тій, яку демонструють Словаччина та Угорщина. Тобто, відмовитися від участі в конфлікті в будь-якій ролі, включаючи транзитну чи допоміжну».

Водночас прозвучала вимога посилити тиск на країну-агресора та закрити росіянам доступ до авіапростору Польщі. Голова правління Фонду польського розвитку Мацей Вільк звернув увагу урядовців на суперечність між нальотами російських дронів та вільними авіаперевезеннями та подорожами росіян до Європи.

«Ви працюєте в поті чола, а тим часом сотні російських туристів літають над нашими головами на відпочинок до Туреччини та Єгипту. У вас є проста і відчутна санкція для запровадження — достатньо одного рішення Ради Міністрів», — написав він у соцмережі X.



У соцмережах один із поляків розповів, що його діти перебували в Любліні, де через ракетну загрозу в школі оголосили евакуацію. Водночас, над містом продовжували пролітати пасажирські літаки з росіянами на борту.

«Мої діти були в Любліні, травмовані ракетною атакою, в школі оголосили евакуацію, а водночас над Любліном пролетіли кілька пасажирських літаків до Москви з росіянами на борту. Що це таке? Це якийсь дурдом!» — написав він.

Частина поляків вважає, що після підтвердження російського походження ракет уряд має негайно закрити кордони з Росією. У дописах також лунають заклики до більш рішучих дій проти Москви.

«Путін розуміє лише політику аргументів. Жорсткі дії замість чергових актів прощення та забуття. Естонія показала нам шлях», — зазначають користувачі соцмереж.

На рівні державної політики та оборони загроза російських ракет та безпілотників стала викликом щодо ефективності протиповітряної оборони. Не лише для Польщі, а й для всього східного флангу НАТО. Навіть якщо порушення кордону не супроводжується руйнуваннями чи людськими жертвами, воно створює відчуття безпосередньої загрози війни на території країн НАТО. А це може посилювати внутрішні суперечки щодо подальшої підтримки України та провокувати вимоги обмежити допомогу Києву.

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