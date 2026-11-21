在葡萄牙杯比赛中，波尔图仅通过点球大战击败了第三级别球队USC帕雷德什。作为“巨龙”主场的这场比赛，常规时间和加时赛战成1:1，主队在赛后点球大战中以3:1获胜。据Interia Sport报道，波兰足球运动员扬·贝德纳雷克罚进了自己的点球，而奥斯卡·彼图舍夫斯基未能进球。

半场结束前的进球和下半场的乌龙球

波尔图在第41分钟首开纪录：塞科·福法纳接安德烈·席尔瓦传球，射入法比奥·马托斯把守球门的近角。中场休息前，帕雷德什球员至少有两次取得领先的机会，但埃里克·桑塔纳和弗朗库·阿尔马拉均未能把握住机会。

下半场开始时，18岁的彼图舍夫斯基替换佩佩登场。第57分钟，客队扳平比分。桑塔纳从福法纳脚下断球后射门，克劳迪乌·拉莫斯扑救后，弗朗西斯库·莫拉将球送入自家球门。第60分钟，彼图舍夫斯基从左路内切至中路，完成一脚有力但偏出的射门。

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贝德纳雷克在点球大战中进球

第70分钟，贝德纳雷克替换莫拉登场。加时赛中，波尔图未能攻入第二球；最危险的一次机会是第111分钟黄仁范主罚任意球击中横梁。

点球大战中，波尔图门将拉莫斯扑出了对手三次射门。彼图舍夫斯基在第二轮未能罚进自己的点球，而贝德纳雷克帮助球队取得领先。维克托·弗罗霍尔特罚入制胜点球。雅库布·基维奥尔没有进入波尔图本场比赛的大名单。

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