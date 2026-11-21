В Португалии «Порту» лишь в серии пенальти обыграл представителя третьего дивизиона USC «Паредеш» в матче Кубка Португалии. Основное и дополнительное время домашней для «драконов» игры завершилось со счётом 1:1, а в послематчевой серии хозяева победили 3:1. По данным Interia Sport, польский футболист Ян Беднарек реализовал свой удар с одиннадцатиметровой отметки, тогда как Оскар Петушевский не смог забить.

Гол перед перерывом и автогол во втором тайме

«Порту» открыл счёт на 41-й минуте: Секо Фофана воспользовался передачей Андре Силвы и пробил в ближний угол ворот Фабиу Матуша. До перерыва футболисты «Паредеша» имели как минимум две возможности выйти вперёд, но Эрик Сантана и Франку Алмара не реализовали свои моменты.

В начале второго тайма на поле вышел 18-летний Петушевский, заменивший Пепе. На 57-й минуте гости сравняли счёт. Сантана отобрал мяч у Фофаны и пробил по воротам, а после сейва Клаудиу Рамуша Франсишку Моура направил мяч в собственные ворота. На 60-й минуте Петушевский сместился с левого фланга в центр и нанёс сильный, но неточный удар.

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Беднарек забил в серии пенальти

На 70-й минуте в игру вступил Беднарек, заменивший Моуру. В дополнительное время «Порту» не сумел забить второй гол; самым опасным моментом стал удар Хван Ин Бома со штрафного в перекладину на 111-й минуте.

В серии пенальти вратарь «Порту» Рамуш отразил три удара соперников. Петушевский не реализовал свою попытку во второй серии, тогда как Беднарек вывел команду вперёд. Победный удар исполнил Виктор Фрогольд. Якуб Кивиор не попал в заявку «Порту» на этот матч.

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