W Portugalii Porto dopiero w serii rzutów karnych pokonało trzecioligowy USC Paredes w meczu Pucharu Portugalii. Regulaminowy czas gry i dogrywka w domowym spotkaniu Smoków zakończyły się wynikiem 1:1, a gospodarze wygrali serię pomeczową 3:1. Według Interia Sport, polski piłkarz Jan Bednarek wykorzystał swój strzał z jedenastu metrów, natomiast Oskar Pietuszewski nie zdołał zdobyć bramki.

Gol przed przerwą i samobój w drugiej połowie

Porto otworzyło wynik w 41. minucie: Seko Fofana wykorzystał podanie Andre Silvy i uderzył w bliższy róg bramki Fabio Matosa. Przed przerwą piłkarze Paredes mieli co najmniej dwie okazje, aby wyjść na prowadzenie, ale Erik Santana i Franco Almara nie wykorzystali swoich sytuacji.

Na początku drugiej połowy na boisku pojawił się 18-letni Pietuszewski, który zastąpił Pepe. W 57. minucie goście wyrównali. Santana odebrał piłkę Fofanie i oddał strzał na bramkę, a po interwencji Claudio Ramosa Francisco Moura skierował piłkę do własnej bramki. W 60. minucie Pietuszewski zszedł z lewego skrzydła do środka i oddał mocny, lecz niecelny strzał.

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Bednarek strzelił w serii rzutów karnych

W 70. minucie do gry wszedł Bednarek, zastępując Mourę. W dogrywce Porto nie zdołało zdobyć drugiej bramki; najgroźniejszą sytuacją był strzał Hwang In-beoma z rzutu wolnego w poprzeczkę w 111. minucie.

W serii rzutów karnych bramkarz Porto Ramos obronił trzy strzały rywali. Pietuszewski nie wykorzystał swojej próby w drugiej kolejce, natomiast Bednarek wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Zwycięski strzał wykonał Viktor Froholdt. Jakub Kiwior nie znalazł się w kadrze Porto na ten mecz.

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