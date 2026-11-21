Официальный сайт MLS уделил Роберту Левандовскому центральное внимание в превью Chicago Fire перед серией плей-офф в США против Charlotte FC. Польский нападающий вернулся в США после сбора национальной команды и готовится впервые сыграть в плей-офф MLS.

Ключевой игрок Chicago Fire

В материале лиги Левандовского упомянули и в итогах сезона Chicago Fire, и в рубрике о решающем футболисте команды. Как сообщает Interia Sport, авторы превью отметили, что клуб в середине сезона пригласил польского футболиста и отпустил Уго Кюйперса, который тогда возглавлял бомбардирскую гонку.

По мнению авторов превью, сочетание высококлассных исполнителей и глубины состава дает Chicago Fire достаточно качества, чтобы пройти далеко в турнире. Левандовский имеет другой стиль игры, чем Кюйперс, и примерно за 1300 минут на поле забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Старт плей-офф против Charlotte FC

Chicago Fire завершил регулярный сезон на четвертой позиции в Восточной конференции и в 1/8 финала сыграет с пятой командой — Charlotte FC. По данным Interia Sport, Chicago Fire выиграл все четыре последних матча против этого соперника.

В случае прохода Charlotte FC следующим соперником Chicago Fire может стать Nashville SC. По информации издания, эта команда возглавила Восточную конференцию и набрала 77 очков в регулярном сезоне. Chicago Fire выиграл два из последних семи матчей против Nashville SC, а остальные пять проиграл.

Читай нас в