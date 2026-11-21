全球金融市场正经历近几个月来规模最大的抛售之一。 比特币跌至两年多以来的最低点，美国纳斯达克股指下跌超过5%，黄金价格则逼近14个月以来的低点。 投资者担心，对人工智能的大规模投资可能无法达到预期，而美国联邦储备系统将继续加息。

这家市值最大的加密货币继续急速贬值。 11月20日（周五），比特币自7月以来首次跌破6万美元大关。随后跌幅进一步扩大：截至11月21日格林尼治时间04:13，其价格为55,830美元。 在此期间，该加密货币跌幅达5.1%。

这是比特币自2024年9月以来的最低价。此前一天，路透社曾报道其价格一度跌至59,381美元。与此同时，市值排名第二的加密货币以太坊也出现下跌，跌幅超过5%。

分析师将加密货币市场情绪恶化归因于投资者普遍不愿承担风险。 对人工智能盈利能力的担忧、借贷成本上升以及美国联邦储备系统未来政策的不确定性，都加剧了数字资产面临的压力。

这轮抛售对美国科技板块的冲击尤为严重。11月20日（周五）收盘时，纳斯达克综合指数下跌5.3%，收于22 617.73点。

其他主要股指也以大幅下跌收盘：

标普500指数 下跌3.7%，收于6910.39点；

道琼斯指数下跌1.9%，收于48 147.33点。

对标普500指数而言，本周是过去一年半以来表现最差的一周。该指数较10月6日创下的历史高点也下跌了超过10%。股市中的这种下跌被称为回调。

受冲击最大的是与计算机芯片生产及人工智能基础设施相关的公司。其中，英伟达（Nvidia）股价本周下跌近23%。AMD、美光（Micron）和博通（Broadcom）也面临下行压力。

据美联社报道，本周纳斯达克指数下跌10%，标普500指数下跌8.6%，道琼斯指数下跌8%。

这一负面走势也蔓延至亚洲股市。 周五，日本日经225指数下跌5.1%，韩国KOSPI指数下跌5.2%，台湾加权指数（Taiex）单日跌幅达6.2%。

其中，台湾股市本周跌幅尤为显著，达17.5%。 这是自1991年以来的最差表现。台湾是全球半导体生产的关键中心之一，因此科技股的抛售对当地股市的影响尤为显著。

周五交易时段，大型电子产品制造商和人工智能零部件生产商的股价普遍下跌。特别是，由于市场对科技产品未来需求的担忧，韩国和日本的公司股价承受了较大压力。

据路透社估算，自8月高点以来，全球股市总市值已缩水近9万亿美元。

Anthropic公司——人工智能系统Claude的开发者——吸引了投资者的额外关注。其上市成为有史以来规模最大的首次公开募股（IPO）。

该公司将发行价定为每股83美元。仅通过首次公开募股（IPO）就筹集了813亿美元，另有260亿美元来自私募。交易总额达1073亿美元。

在上市首日，Anthropic股价以111.50美元开盘，收盘报97.17美元，较发行价高出17%。 该公司上市时的市值约为1.75万亿美元。

然而，这一成功的开局未能阻止科技板块的下跌。 就在次日，Anthropic的股票在盘前交易（即主交易时段开始前的交易）中下跌了7.5%，至89.95美元。这一价格仅略高于IPO发行价。

投资者越来越怀疑，科技公司能否证明其在人工智能研发上的巨额投入是值得的。 对计算能力、数据中心和芯片生产的大规模投资需要巨额资金，而其未来的盈利能力仍存在争议。

贵金属也未能幸免于此，尽管它们通常被视为金融动荡时期的避险资产。

据路透社报道，11月20日，黄金现货价格一度跌至每金衡盎司3502.49美元，创下自2025年9月以来的最低水平。 随后，金价有所回升，但收盘时仍面临巨大下行压力。当周，黄金价格累计下跌约9.4%。

白银价格同样走低。盘中，其价格一度跌至每盎司40.66美元。

造成这一走势的原因之一是市场预期美国联邦储备系统将采取更紧缩的货币政策。投资者担心为抑制通胀，利率将进一步上调。 在此背景下，美元走强，而政府债券对投资者而言更具吸引力。

此外，在大规模抛售期间，投资者甚至可能抛售黄金以套现，从而弥补其他资产下跌造成的损失。这正是解释了为何高风险投资工具与传统保值工具会同时贬值的原因。

当前的下跌被认为与多个因素直接相关。 首先，市场参与者担心人工智能领域已形成金融泡沫。科技公司获得了极高的市场估值，但它们在新技术研发方面的投资并非都能带来预期的回报。

另一个因素是市场预期美国将加息。如果借贷成本上升，企业将更难为大型科技项目筹集资金，而投资者可能会更倾向于选择风险较低的资产。

据路透社评估，对科技行业前景的担忧与美国央行未来决策的不确定性相结合，引发了大规模抛售。 抛售潮不仅波及股票和加密货币，还蔓延至大宗商品，尤其是铜和贵金属。

路透社、美联社及其他国际媒体均对此进行了报道。

自2026年初以来，不丹已从其储备中撤出约1.5亿美元的比特币，仅3月份就有超过1000枚BTC被转入交易所。 这导致该国在最大加密货币持有国排名中从第三位跌至第七位，当前持仓量已缩减至4450 BTC。

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