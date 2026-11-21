21 ноября в Японии отмечают День жареной курицы — праздник, посвящённый блюду, которое давно стало популярным во всём мире. Эта дата связана с открытием первого ресторана KFC в стране. В то же время у японцев есть и своя традиция приготовления курицы во фритюре — карааге, которое отличается маринадом, хрустящей корочкой и сочным мясом.

Праздник появился в честь события, произошедшего 21 ноября 1970 года. Именно в этот день в городе Нагоя открылся первый японский ресторан сети Kentucky Fried Chicken — KFC. Заведение располагалось в торговом центре Diamond City Meisei. В то время жареная курица в американском стиле ещё не была привычным блюдом для японцев. Однако сеть постепенно расширялась, а вместе с ней росла и популярность такого способа приготовления мяса. Впоследствии 21 ноября официально закрепили как День жареной курицы.

Интересно, что этот праздник не стоит путать с Днём курицы, который в Японии отмечают ежемесячно 28-го числа. Оно связано с игрой слов: японское слово «ниватори» означает «курица», а его первые слоги созвучны с цифрами два и восемь.

Откуда взялась жареная курица

У жареной курицы нет одной общепризнанной родины. Подобные блюда готовили в разных частях мира, а их рецепты формировались под влиянием местных продуктов и кулинарных традиций.

Одна из версий связывает популярный способ жарки курицы со Шотландией. Там мясо обжаривали в жире, а переселенцы, возможно, привезли эту традицию в Северную Америку. В то же время важную роль в формировании американской жареной курицы сыграли афроамериканские повара. Они совершенствовали рецепты, использовали специи и собственные кулинарные приёмы. Со временем блюдо стало одним из самых известных блюд кухни американского Юга.

В Японии свой вариант жареной курицы называют карааге. Его современная популярная версия появилась в меню токийского ресторана примерно в 1932 году. После Второй мировой войны блюдо стало особенно популярным, а впоследствии превратилось в привычную домашнюю еду и распространённый вариант перекуса. Карааге готовят не только из курицы: таким же образом можно жарить рыбу, свинину и овощи. Но именно куриный вариант стал самым известным.

В каких странах жареная курица стала популярной

Сегодня жареную курицу готовят во многих странах, но почти везде она имеет свои особенности.

США. Американская жареная курица, особенно в южных штатах, обычно имеет плотную хрустящую корочку. Для панировки используют муку, соль, перец и различные специи. Её часто подают с картофелем, кукурузным хлебом, салатами и соусами.

Япония. Карааге — небольшие кусочки курицы, замаринованные в соевом соусе, имбире и чесноке. Их обжаривают в крахмале или муке. Блюдо продают в специализированных заведениях, супермаркетах и магазинах готовой еды.

Южная Корея. Корейская жареная курица часто подвергается двойной обжарке, благодаря чему корочка становится особенно хрустящей. Её могут покрывать сладко-острым соусом на основе пасты кочуджан.

Италия. Pollo fritto — это жареная курица, которую готовят в панировке или муке. Её могут подавать с лимоном и зеленью.

Португалия и страны Африки. Здесь популярны варианты курицы с острыми специями. В частности, известна курица пири-пири, которую маринуют с перцем чили, чесноком и цитрусовыми.

Ямайка. Один из известных вариантов — курица в стиле джерк. Её маринуют в смеси специй, перца чили и ароматных трав, а затем жарят или готовят на гриле.

Популярность жареной курицы за пределами стран происхождения в значительной степени возросла благодаря международным сетям быстрого питания. В частности, KFC помогла распространить американский вариант блюда в разных уголках мира.

Какие ингредиенты используют для жареной курицы

Набор продуктов зависит от страны и рецепта. Однако основа обычно одна и та же — куриное мясо, маринад, панировка и масло для жарки. Для японского карааге чаще всего берут куриные бедра без костей. Они остаются сочными после обжаривания. Мясо нарезают небольшими кусочками и маринуют в соевом соусе, сакэ, тёртом имбире и чесноке. Иногда добавляют мирин — сладкое рисовое вино, которое используют в японской кухне.

Для корочки используют пшеничную муку или картофельный крахмал. Именно крахмал помогает получить тонкую и хрустящую корочку. После жарки курицу часто подают с дольками лимона, японским майонезом или острым соусом. В американских рецептах чаще используют муку, яйца, молоко или пахту, паприку, черный перец и чесночный порошок. В корейских — соевый соус, чеснок, имбирь, крахмал, мед и острую пасту кочуджан.

Интересные факты о жареной курице

1. Карааге — одно из любимых блюд японцев. По результатам опроса 2025 года 67,4 % респондентов назвали японскую жареную курицу одним из своих любимых гарниров или дополнений к основному блюду. Она уже пять лет подряд занимает первое место в этом рейтинге.

2. В Японии есть город, который называют столицей карааге. Речь идет о Накацу в префектуре Оита. Там работают десятки заведений, специализирующихся на жареной курице, а также проводятся фестивали, посвящённые этому блюду.

3. Карааге едят даже в холодном виде. Его часто кладут в бенто — японские коробочки с готовой едой, которые берут с собой на работу, учебу или пикник. Блюдо сохраняет вкус и после остывания.

4. В японской кухне есть несколько похожих способов приготовления курицы. Например, тацута-аге обычно готовят из маринованного мяса, которое перед жаркой обваливают в картофельном крахмале. После обжаривания на поверхности появляется характерная светлая хрустящая корочка.

5. Двойная обжарка помогает сделать курицу более хрустящей. Сначала кусочки готовят при более низкой температуре, чтобы мясо прожарилось внутри. Затем ненадолго возвращают в более горячее масло, чтобы корочка стала золотистой и хрустящей. Такой прием используют, в частности, в корейской кухне.

Три рецепта жареной курицы

Дома можно приготовить не только классическое японское карааге, но и более интересные варианты — с острой-сладкой глазурью или ароматной панировкой с сыром и специями.

1. Классическое японское карааге

Время приготовления: около 40 минут · 3–4 порции

Ингредиенты:

600 г куриных окорочков без костей;

2 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. сакэ или сухого белого вина;

1 ч. л. тертого имбиря;

1 ч. л. измельченного чеснока;

80–100 г картофельного крахмала;

масло для жарки;

половина лимона.

Приготовление:

Курицу нарежьте небольшими кусочками примерно по 4 см. Смешайте соевый соус, сакэ, имбирь и чеснок. Добавьте мясо, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 20–30 минут в холодильнике. Достаньте курицу из маринада, слегка стряхните лишнюю жидкость и обваляйте каждый кусочек в картофельном крахмале. Разогрейте масло примерно до 170 °C. Жарьте курицу небольшими порциями, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом. Готовьте до появления золотистой корочки и полной готовности внутри. По желанию можно обжарить кусочки дважды: сначала до готовности, а после короткого отдыха ещё раз в более горячем масле для хрусткости. Выложите курицу на решетку или бумажное полотенце. Подавайте горячей с лимоном.

2. Остро-сладкая курица в корейском стиле

Время приготовления: около 45 минут · 3–4 порции

Этот вариант подойдет тем, кто любит сочетание хрустящей корочки, остроты и легкой сладости. Главный ингредиент соуса — корейская паста кочуджан.

Ингредиенты:

700 г куриных бедрышек без костей;

1 яйцо;

3 ст. л. кукурузного крахмала;

3 ст. л. муки;

1 ч. л. соли;

черный перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Для соуса:

2 ст. л. пасты кочуджан;

1,5 ст. л. соевого соуса;

1,5 ст. л. меда;

1 ст. л. кетчупа;

1 ч. л. тертого чеснока;

1 ч. л. уксуса или лимонного сока;

1 ст. л. воды.

Для подачи:

кунжут;

зеленый лук.

Приготовление:

Нарежьте курицу небольшими кусочками, добавьте соль и перец. Смешайте яйцо, крахмал и муку. Добавьте курицу и перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся панировкой. Разогрейте масло и обжаривайте курицу небольшими порциями до золотистой корочки и полной готовности внутри. Для соуса смешайте кочуджан, соевый соус, мёд, кетчуп, чеснок, уксус и воду. Перелейте смесь в небольшую сковороду и прогрейте на слабом огне, пока соус немного не загустеет. Добавьте готовую курицу и перемешайте, чтобы глазурь равномерно покрыла кусочки. Посыпьте кунжутом и нарезанным зеленым луком.

Курицу лучше всего подавать сразу, пока корочка ещё хрустящая. Если хочется менее острого вкуса, количество кочуджана можно уменьшить.

3. Хрустящая курица с пармезаном и чесноком

Время приготовления: около 35 минут · 3 порции

Это необычный вариант с сырной панировкой. Пармезан придаёт солоноватый вкус, чеснок — аромат, а сухари помогают получить плотную золотистую корочку.

Ингредиенты:

600 г куриного филе;

1 яйцо;

3 ст. л. муки;

70 г панировочных сухарей;

40 г тертого пармезана;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. паприки;

соль и черный перец по вкусу;

масло для жарки;

немного петрушки для подачи.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе полосками или небольшими кусочками. В одной тарелке взбейте яйцо. В другой смешайте муку, паприку, соль и перец. В отдельной миске смешайте панировочные сухари, тертый пармезан и измельченный чеснок. Каждый кусочек курицы сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а после этого — в смесь сухарей с сыром. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте курицу на среднем огне до золотистой корочки. Не кладите слишком много кусочков одновременно. Проверьте, полностью ли мясо прожарилось внутри. При необходимости доведите его до готовности на слабом огне. Перед подачей посыпьте петрушкой и небольшим количеством пармезана.

К такой курице хорошо подходят чесночный соус, йогуртовый дип или свежий овощной салат.

Небольшой совет: для безопасного приготовления курицы температура внутри самого крупного кусочка должна достичь 74 °C. А чтобы корочка оставалась хрустящей, после жарки лучше выкладывать мясо на решетку, а не складывать кусочки друг на друга.

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