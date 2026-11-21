21 листопада в Японії відзначають День смаженої курки — свято, присвячене страві, яка давно стала популярною в усьому світі. Ця дата пов’язана з відкриттям першого ресторану KFC у країні. Водночас японці мають і власну традицію приготування курки у фритюрі — карааге, яке відрізняється маринадом, хрусткою скоринкою та соковитим м’ясом.

Свято з’явилося на честь події, яка відбулася 21 листопада 1970 року. Саме цього дня в місті Нагоя відкрився перший японський ресторан мережі Kentucky Fried Chicken — KFC. Заклад розташовувався в торговому центрі Diamond City Meisei. На той час смажена курка в американському стилі ще не була звичною стравою для японців. Однак мережа поступово розширювалася, а разом із нею зростала й популярність такого способу приготування м’яса. Згодом 21 листопада офіційно закріпили як День смаженої курки.

Цікаво, що це свято не варто плутати з Днем курки, який у Японії відзначають щомісяця 28-го числа. Він пов’язаний із грою слів: японське слово «ніваторі» означає «курка», а його перші склади співзвучні з числами два і вісім.

Звідки походить смажена курка

У смаженої курки немає однієї загальновизнаної батьківщини. Подібні страви готували в різних частинах світу, а їхні рецепти формувалися під впливом місцевих продуктів і кулінарних традицій.

Одна з версій пов’язує популярний спосіб смаження курки з Шотландією. Там м’ясо обсмажували в жирі, а переселенці могли привезти цю традицію до Північної Америки. Водночас важливу роль у формуванні американської смаженої курки відіграли афроамериканські кухарі. Вони вдосконалювали рецепти, використовували спеції та власні кулінарні прийоми. Згодом страва стала однією з найвідоміших частин кухні американського Півдня.

У Японії власний варіант смаженої курки називають карааге. Його сучасна популярна версія з’явилася в меню токійського ресторану приблизно у 1932 році. Після Другої світової війни страва стала особливо популярною, а згодом перетворилася на звичну домашню їжу та поширений варіант перекусу. Карааге готують не лише з курки: так само можуть смажити рибу, свинину й овочі. Але саме курячий варіант став найвідомішим.

У яких країнах смажена курка стала популярною

Сьогодні смажену курку готують у багатьох країнах, але майже всюди вона має свої особливості.

США. Американська смажена курка, особливо в південних штатах, зазвичай має щільну хрустку скоринку. Для панірування використовують борошно, сіль, перець і різні спеції. Її часто подають із картоплею, кукурудзяним хлібом, салатами та соусами.

Японія. Карааге — невеликі шматочки курки, замариновані в соєвому соусі, імбирі та часнику. Їх обсмажують у крохмалі або борошні. Страву продають у спеціалізованих закладах, супермаркетах і магазинах готової їжі.

Південна Корея. Корейська смажена курка часто проходить подвійне обсмажування, завдяки чому скоринка стає особливо хрусткою. Її можуть покривати солодко-гострим соусом на основі пасти кочуджан.

Італія. Pollo fritto — це смажена курка, яку готують у паніруванні або борошні. Її можуть подавати з лимоном та зеленню.

Португалія та країни Африки. Тут популярні варіанти курки з гострими спеціями. Зокрема, відома курка пірі-пірі, яку маринують із перцем чилі, часником і цитрусовими.

Ямайка. Один із відомих варіантів — курка в стилі джерк. Її маринують у суміші спецій, перцю чилі та ароматних трав, а потім смажать або готують на грилі.

Популярність смаженої курки за межами країн походження значною мірою зросла завдяки міжнародним мережам швидкого харчування. Зокрема, KFC допомогла поширити американський варіант страви в різних куточках світу.

Які інгредієнти використовують для смаженої курки

Набір продуктів залежить від країни та рецепта. Проте основа зазвичай однакова — куряче м’ясо, маринад, панірування та олія для смаження. Для японського карааге найчастіше беруть курячі стегна без кісток. Вони залишаються соковитими після обсмажування. М’ясо нарізають невеликими шматочками та маринують у соєвому соусі, саке, тертому імбирі й часнику. Іноді додають мірін — солодке рисове вино, яке використовують у японській кухні.

Для скоринки застосовують пшеничне борошно або картопляний крохмаль. Саме крохмаль допомагає отримати тонку й хрустку оболонку. Після смаження курку часто подають із часточками лимона, японським майонезом або гострим соусом. В американських рецептах частіше використовують борошно, яйця, молоко або пахту, паприку, чорний перець і часниковий порошок. У корейських — соєвий соус, часник, імбир, крохмаль, мед і гостру пасту кочуджан.

Цікаві факти про смажену курку

1. Карааге — одна з улюблених страв японців. За результатами опитування 2025 року, 67,4% респондентів назвали японську смажену курку одним зі своїх улюблених гарнірів або доповнень до основної страви. Вона вже п’ять років поспіль посідає перше місце в цьому рейтингу.

2. У Японії є місто, яке називають столицею карааге. Йдеться про Накацу в префектурі Оіта. Там працюють десятки закладів, які спеціалізуються на смаженій курці, а також проводять фестивалі, присвячені цій страві.

3. Карааге їдять навіть холодним. Його часто кладуть у бенто — японські коробочки з готовою їжею, які беруть із собою на роботу, навчання або пікнік. Страва зберігає смак і після охолодження.

4. У японській кухні є кілька схожих способів приготування курки. Наприклад, татсута-аге зазвичай готують із маринованого м’яса, яке перед смаженням обвалюють у картопляному крохмалі. Після обсмажування на поверхні з’являється характерна світла хрустка скоринка.

5. Подвійне смаження допомагає зробити курку хрусткішою. Спочатку шматочки готують за нижчої температури, щоб м’ясо просмажилося всередині. Потім ненадовго повертають у гарячішу олію, щоб скоринка стала золотистою та хрусткою. Такий прийом використовують, зокрема, у корейській кухні.

Три рецепти смаженої курки

Удома можна приготувати не лише класичне японське карааге, а й цікавіші варіанти — з гостро-солодкою глазур’ю або ароматною паніровкою із сиром і спеціями.

1. Класичне японське карааге

Час приготування: близько 40 хвилин · 3–4 порції

Інгредієнти:

600 г курячих стегон без кісток;

2 ст. л. соєвого соусу;

1 ст. л. саке або сухого білого вина;

1 ч. л. тертого імбиру;

1 ч. л. подрібненого часнику;

80–100 г картопляного крохмалю;

олія для смаження;

половина лимона.

Приготування:

Курку наріжте невеликими шматочками приблизно по 4 см. Змішайте соєвий соус, саке, імбир і часник. Додайте м’ясо, добре перемішайте й залиште маринуватися на 20–30 хвилин у холодильнику. Дістаньте курку з маринаду, злегка струсіть зайву рідину та обваляйте кожен шматочок у картопляному крохмалі. Розігрійте олію приблизно до 170 °C. Смажте курку невеликими порціями, щоб шматочки не торкалися один одного. Готуйте до золотистої скоринки й повної готовності всередині. За бажанням можна обсмажити шматочки двічі: спочатку до готовності, а після короткого відпочинку ще раз у гарячішій олії для хрусткості. Викладіть курку на решітку або паперовий рушник. Подавайте гарячою з лимоном.

2. Гостро-солодка курка в корейському стилі

Час приготування: близько 45 хвилин · 3–4 порції

Цей варіант підійде тим, хто любить поєднання хрусткої скоринки, гостроти та легкої солодкості. Головний інгредієнт соусу — корейська паста кочуджан.

Інгредієнти:

700 г курячих стегон без кісток;

1 яйце;

3 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

3 ст. л. борошна;

1 ч. л. солі;

чорний перець за смаком;

олія для смаження.

Для соусу:

2 ст. л. пасти кочуджан;

1,5 ст. л. соєвого соусу;

1,5 ст. л. меду;

1 ст. л. кетчупу;

1 ч. л. тертого часнику;

1 ч. л. оцту або лимонного соку;

1 ст. л. води.

Для подачі:

кунжут;

зелена цибуля.

Приготування:

Наріжте курку невеликими шматочками, додайте сіль і перець. Змішайте яйце, крохмаль і борошно. Додайте курку та перемішайте, щоб кожен шматочок вкрився паніруванням. Розігрійте олію та обсмажуйте курку невеликими порціями до золотистої скоринки й повної готовності всередині. Для соусу змішайте кочуджан, соєвий соус, мед, кетчуп, часник, оцет і воду. Перелийте суміш у невелику сковорідку та прогрійте на слабкому вогні, поки соус трохи не загусне. Додайте готову курку й перемішайте, щоб глазур рівномірно покрила шматочки. Посипте кунжутом і нарізаною зеленою цибулею.

Курку найкраще подавати одразу, поки скоринка ще хрустка. Якщо хочеться менш гострого смаку, кількість кочуджану можна зменшити.

3. Хрустка курка з пармезаном і часником

Час приготування: близько 35 хвилин · 3 порції

Це незвичайний варіант із сирною паніровкою. Пармезан додає солонуватого смаку, часник — аромату, а сухарі допомагають отримати щільну золотисту скоринку.

Інгредієнти:

600 г курячого філе;

1 яйце;

3 ст. л. борошна;

70 г панірувальних сухарів;

40 г тертого пармезану;

2 зубчики часнику;

1 ч. л. паприки;

сіль і чорний перець за смаком;

олія для смаження;

трохи петрушки для подачі.

Приготування:

Наріжте куряче філе смужками або невеликими шматочками. В одній тарілці збийте яйце. В іншій змішайте борошно, паприку, сіль і перець. В окремій мисці з’єднайте панірувальні сухарі, тертий пармезан і подрібнений часник. Кожен шматочок курки спочатку обваляйте в борошні, потім занурте в яйце, а після цього — у суміш сухарів із сиром. Розігрійте олію на сковороді та обсмажуйте курку на середньому вогні до золотистої скоринки. Не кладіть надто багато шматочків одночасно. Перевірте, чи м’ясо повністю просмажилося всередині. За потреби доведіть його до готовності на слабшому вогні. Перед подачею посипте петрушкою та невеликою кількістю пармезану.

До такої курки добре пасують часниковий соус, йогуртовий дип або свіжий овочевий салат.

Невелика порада: для безпечного приготування курятини температура всередині найбільшого шматочка має досягти 74 °C. А щоб скоринка залишалася хрусткою, після смаження краще викладати м’ясо на решітку, а не складати шматочки один на один.

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