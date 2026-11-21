21 listopada w Japonii obchodzony jest Dzień Smażonego Kurczaka — święto poświęcone potrawie, która już dawno zyskała popularność na całym świecie. Data ta wiąże się z otwarciem pierwszej restauracji KFC w tym kraju. Jednocześnie Japończycy mają również własną tradycję przygotowywania kurczaka smażonego w głębokim tłuszczu — karaage, które wyróżnia się marynatą, chrupiącą skórką i soczystym mięsem.

Święto powstało na cześć wydarzenia, które miało miejsce 21 listopada 1970 roku. Właśnie tego dnia w Nagoi otwarto pierwszą japońską restaurację sieci Kentucky Fried Chicken — KFC. Lokal znajdował się w centrum handlowym Diamond City Meisei. W tamtym czasie smażony kurczak w stylu amerykańskim nie był jeszcze potrawą znaną Japończykom. Jednak sieć stopniowo się rozrastała, a wraz z nią rosła popularność tego sposobu przyrządzania mięsa. W końcu 21 listopada oficjalnie ustanowiono jako Dzień Smażonego Kurczaka.

Co ciekawe, święta tego nie należy mylić z Dniem Kurczaka, który w Japonii obchodzony jest co miesiąc 28 dnia miesiąca. Wiąże się to z grą słów: japońskie słowo „niwatori” oznacza „kurczaka”, a jego pierwsze sylaby brzmią podobnie do cyfr dwa i osiem.

Skąd pochodzi pieczony kurczak

Smażony kurczak nie ma jednej powszechnie uznanej ojczyzny. Podobne potrawy przygotowywano w różnych częściach świata, a ich przepisy kształtowały się pod wpływem lokalnych produktów i tradycji kulinarnych.

Jedna z wersji wiąże popularny sposób smażenia kurczaka ze Szkocją. Tam mięso smażono na tłuszczu, a osadnicy mogli przenieść tę tradycję do Ameryki Północnej. Jednocześnie ważną rolę w kształtowaniu się amerykańskiego kurczaka smażonego odegrali afroamerykańscy kucharze. Udoskonalali oni przepisy, stosowali przyprawy i własne techniki kulinarne. Z czasem danie to stało się jednym z najbardziej znanych elementów kuchni południowej Ameryki.

W Japonii własną wersję smażonego kurczaka nazywa się karaage. Jego współczesna, popularna wersja pojawiła się w menu tokijskiej restauracji około 1932 roku. Po II wojnie światowej danie to zyskało szczególną popularność, a z czasem stało się typowym posiłkiem domowym i powszechną przekąską. Karaage przygotowuje się nie tylko z kurczaka: w ten sam sposób można smażyć rybę, wieprzowinę i warzywa. Jednak to właśnie wersja z kurczakiem stała się najbardziej znana.

W jakich krajach smażony kurczak zyskał popularność

Obecnie smażony kurczak przygotowuje się w wielu krajach, ale niemal wszędzie ma on swoje specyficzne cechy.

USA. Amerykański smażony kurczak, zwłaszcza w południowych stanach, zazwyczaj ma grubą, chrupiącą skórkę. Do panierowania używa się mąki, soli, pieprzu i różnych przypraw. Często podaje się ją z ziemniakami, chlebem kukurydzianym, sałatkami i sosami.

Japonia. Karaage to niewielkie kawałki kurczaka marynowane w sosie sojowym, imbirze i czosnku. Smaży się je w skrobi lub mące. Danie to sprzedaje się w wyspecjalizowanych lokalach, supermarketach i sklepach z gotową żywnością.

Korea Południowa. Koreański smażony kurczak często poddawany jest podwójnemu smażeniu, dzięki czemu skórka staje się wyjątkowo chrupiąca. Można go polać słodko-ostrym sosem na bazie pasty gochujang.

Włochy. Pollo fritto to smażony kurczak, który przygotowuje się w panierce lub mące. Można go podawać z cytryną i ziołami.

Portugalia i kraje afrykańskie. Tutaj popularne są wersje kurczaka z ostrymi przyprawami. W szczególności znany jest kurczak pi-pi-ri, marynowany z papryczką chili, czosnkiem i cytrusami.

Jamajka. Jedną ze znanych odmian jest kurczak w stylu jerk. Marynuje się go w mieszance przypraw, papryczek chili i aromatycznych ziół, a następnie smaży lub grilluje.

Popularność smażonego kurczaka poza krajami jego pochodzenia znacznie wzrosła dzięki międzynarodowym sieciom fast foodów. W szczególności sieć KFC przyczyniła się do rozpowszechnienia amerykańskiej wersji tego dania w różnych zakątkach świata.

Jakie składniki stosuje się do przygotowania smażonego kurczaka

Zestaw składników zależy od kraju i przepisu. Jednak podstawa jest zazwyczaj taka sama — mięso kurczaka, marynata, panierka i olej do smażenia. Do japońskiego karaage najczęściej używa się bez kości ud kurczaka. Po usmażeniu pozostają one soczyste. Mięso kroi się na małe kawałki i marynuje w sosie sojowym, sake, startej imbirze i czosnku. Czasami dodaje się mirin – słodkie wino ryżowe, które jest używane w kuchni japońskiej.

Do przygotowania panierki stosuje się mąkę pszenną lub skrobię ziemniaczaną. To właśnie skrobia pomaga uzyskać cienką i chrupiącą panierkę. Po usmażeniu kurczaka często podaje się z kawałkami cytryny, japońskim majonezem lub ostrym sosem. W amerykańskich przepisach częściej stosuje się mąkę, jajka, mleko lub maślankę, paprykę, czarny pieprz i proszek czosnkowy. W koreańskich — sos sojowy, czosnek, imbir, skrobię, miód i ostrą pastę gochujang.

Ciekawostki o smażonym kurczaku

1. Karaage to jedna z ulubionych potraw Japończyków. Według wyników ankiety z 2025 roku 67,4% respondentów wskazało japońskiego kurczaka smażonego jako jeden ze swoich ulubionych dodatków do dań głównych. Już piąty rok z rzędu zajmuje on pierwsze miejsce w tym rankingu.

2. W Japonii znajduje się miasto nazywane stolicą karaage. Mowa o Nakatsu w prefekturze Oita. Działają tam dziesiątki lokali specjalizujących się w smażonym kurczaku, a także organizowane są festiwale poświęcone tej potrawie.

3. Karaage je się nawet na zimno. Często dodaje się je do bento — japońskich pudełek z gotowym jedzeniem, które zabiera się ze sobą do pracy, na zajęcia lub na piknik. Potrawa zachowuje smak nawet po ostygnięciu.

4. W kuchni japońskiej istnieje kilka podobnych sposobów przyrządzania kurczaka. Na przykład tatsuta-age przygotowuje się zazwyczaj z marynowanego mięsa, które przed smażeniem obtacza się w skrobi ziemniaczanej. Po usmażeniu na powierzchni pojawia się charakterystyczna jasna, chrupiąca skórka.

5. Podwójne smażenie pomaga uzyskać bardziej chrupiącego kurczaka. Najpierw kawałki smaży się w niższej temperaturze, aby mięso upiekło się w środku. Następnie na krótko wrzuca się je ponownie do gorętszego oleju, aby skórka stała się złocista i chrupiąca. Tę technikę stosuje się między innymi w kuchni koreańskiej.

Trzy przepisy na smażonego kurczaka

W domu można przygotować nie tylko klasyczne japońskie karaage, ale także ciekawsze warianty — z ostro-słodką glazurą lub aromatyczną panierką z serem i przyprawami.

1. Klasyczne japońskie karaage

Czas przygotowania: około 40 minut · 3–4 porcje

Składniki:

600 g ud kurczaka bez kości;

2 łyżki sosu sojowego;

1 łyżka sake lub wytrawnego białego wina;

1 łyżeczka startego imbiru;

1 łyżeczka posiekanego czosnku;

80–100 g skrobi ziemniaczanej;

olej do smażenia;

połowa cytryny.

Przygotowanie:

Kurczaka pokrój na małe kawałki o wielkości około 4 cm. Wymieszaj sos sojowy, sake, imbir i czosnek. Dodaj mięso, dobrze wymieszaj i pozostaw do marynowania na 20–30 minut w lodówce. Wyjmij kurczaka z marynaty, delikatnie strząśnij nadmiar płynu i obtocz każdy kawałek w skrobi ziemniaczanej. Rozgrzej olej do temperatury około 170 °C. Smaż kurczaka w niewielkich porcjach, tak aby kawałki nie stykały się ze sobą. Smaż, aż kurczak nabierze złocistej skórki i będzie całkowicie upieczony w środku. Jeśli chcesz, możesz usmażyć kawałki dwukrotnie: najpierw do momentu, aż będą gotowe, a po krótkim odpoczynku jeszcze raz w gorętszym oleju, aby uzyskać chrupkość. Wyłóż kurczaka na kratkę lub papierowy ręcznik. Podawaj na gorąco z cytryną.

2. Pikantno-słodki kurczak w stylu koreańskim

Czas przygotowania: około 45 minut · 3–4 porcje

Ta wersja spodoba się tym, którzy lubią połączenie chrupiącej skórki, pikantności i delikatnej słodyczy. Głównym składnikiem sosu jest koreańska pasta gochujang.

Składniki:

700 g ud kurczaka bez kości;

1 jajko;

3 łyżki stołowe skrobi kukurydzianej;

3 łyżki mąki;

1 łyżeczka soli;

czarny pieprz do smaku;

olej do smażenia.

Do sosu:

2 łyżki pasty gochujang;

1,5 łyżki stołowej sosu sojowego;

1,5 łyżki stołowej miodu;

1 łyżka stołowa keczupu;

1 łyżeczka startego czosnku;

1 łyżeczka octu lub soku z cytryny;

1 łyżka wody.

Do podania:

sezam;

zielona cebula.

Przygotowanie:

Pokrój kurczaka na małe kawałki, dopraw solą i pieprzem. Wymieszaj jajko, skrobię i mąkę. Dodaj kurczaka i wymieszaj, aby każdy kawałek był pokryty panierką. Rozgrzej olej i smaż kurczaka w małych porcjach, aż uzyska złocistą skórkę i będzie całkowicie upieczony w środku. Aby przygotować sos, wymieszaj gochujang, sos sojowy, miód, keczup, czosnek, ocet i wodę. Przelej mieszankę do małej patelni i podgrzewaj na małym ogniu, aż sos nieco zgęstnieje. Dodaj gotowego kurczaka i wymieszaj, aby glazura równomiernie pokryła kawałki. Posyp sezamem i posiekaną zieloną cebulką.

Kurczaka najlepiej podawać od razu, póki skórka jest jeszcze chrupiąca. Jeśli wolisz mniej ostry smak, możesz zmniejszyć ilość gochujang.

3. Chrupiący kurczak z parmezanem i czosnkiem

Czas przygotowania: około 35 minut · 3 porcje

To niezwykła wersja z serową panierką. Parmezan nadaje słonawy smak, czosnek — aromat, a bułka tarta pomaga uzyskać gęstą, złocistą skórkę.

Składniki:

600 g fileta z kurczaka;

1 jajko;

3 łyżki mąki;

70 g bułki tartej;

40 g startego parmezanu;

2 ząbki czosnku;

1 łyżeczka papryki;

sól i czarny pieprz do smaku;

olej do smażenia;

odrobina pietruszki do podania.

Przygotowanie:

Pokrój filet z kurczaka w paski lub na małe kawałki. W jednym talerzu ubij jajko. W drugim wymieszaj mąkę, paprykę, sól i pieprz. W osobnej misce wymieszaj bułkę tartą, starty parmezan i posiekany czosnek. Każdy kawałek kurczaka najpierw obtocz w mące, następnie zanurz w jajku, a potem w mieszance bułki tartej z serem. Rozgrzej olej na patelni i smaż kurczaka na średnim ogniu, aż uzyska złocistą skórkę. Nie wrzucaj zbyt wielu kawałków naraz. Sprawdź, czy mięso jest całkowicie upieczone w środku. W razie potrzeby dopiecz je na mniejszym ogniu. Przed podaniem posyp pietruszką i niewielką ilością parmezanu.

Do takiego kurczaka dobrze pasuje sos czosnkowy, dip jogurtowy lub świeża sałatka warzywna.

Mała wskazówka: aby bezpiecznie przyrządzić kurczaka, temperatura wewnątrz największego kawałka powinna osiągnąć 74 °C. Aby skórka pozostała chrupiąca, po smażeniu lepiej ułożyć mięso na kratce, a nie układać kawałki jeden na drugim.

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