Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt z humorem podziękował twórcom gry wideo Grand Theft Auto VI (GTA 6), sugerując, że jej premiera mogła wpłynąć na mniejszą aktywność młodzieży podczas protestów w kraju.

W ten sposób minister skomentował przebieg protestów młodzieżowych, które miały miejsce 20 listopada.

W piątek przedstawiciele pokolenia Z wyszli na ulice w ponad 100 niemieckich miastach. Jednocześnie w większości miejscowości liczba uczestników okazała się znacznie mniejsza niż podczas protestów i zamieszek sprzed trzech tygodni.

Pomimo mniejszej aktywności demonstrantów w kilku miastach ponownie odnotowano przypadki przemocy. Policja wzmocniła obecność na ulicach i zaangażowała dodatkowe siły.

W szczególności w Lipsku funkcjonariusze otoczyli uczestników demonstracji, którzy zakłócali porządek, a w Hamburgu użyto armatek wodnych. Alexander Dobrindt śledził rozwój wydarzeń z centrum operacyjnego.

„Jak dotąd wieczór w wielu miejscach przebiegł bez zakłóceń. Jednak w niektórych miejscach odnotowuje się wykroczenia wobec funkcjonariuszy policji. Sporadycznie zdarzały się przypadki zniszczenia mienia” – podsumował minister.

Osobno szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zwrócił uwagę na to, że rzeczywista liczba uczestników akcji była znacznie mniejsza niż wcześniej zapowiadano. Komentując to, zażartował, że potencjalni protestujący mogli zostać w domu z powodu premiery popularnej gry wideo Grand Theft Auto VI.

„Dziękuję wszystkim policjantom, którzy dziś w tak licznej grupie z wielkim poświęceniem wypełniają swoje obowiązki. A tak przy okazji, małe podziękowania dla GTA 6!”, – powiedział Dobrindt.

Informację tę podaje Bild.

Nowa część popularnej serii gier wideo Grand Theft Auto VI studia Rockstar sprzedała się w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery w nakładzie 24,58 mln egzemplarzy. Łączne przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 2,3 mld dolarów.

Wcześniej informowano, że gra Grand Theft Auto VI może przynieść wydawcy Take-Two Interactive około 1,84 mld dolarów przychodu w pierwszym dniu po premierze. Firma analityczna Sensor Tower oszacowała sprzedaż gry na 19,1 mln egzemplarzy na czwartek rano.

GTA 6 pobiła rekordy oglądalności na platformach streamingowych zaraz po premierze. Łączna liczba widzów na platformach Twitch, Kick i YouTube osiągnęła 7,6 mln osób. Tylko na Twitchu grę oglądało jednocześnie ponad 3,29 mln użytkowników — to nowy rekord w kategorii gier na tej platformie.

Czytaj nas na