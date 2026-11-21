Chiński łyżwiarz Zhongyan Ning wygrał wyścig na 1500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w japońskim Obihiro, ustanawiając rekord toru. Wołodymyr Semirunnij zajął szóste miejsce z wynikiem 1:45,47, informuje Interia Sport.

Semirunnij przez pewien czas był trzeci

Semirunnij wystartował w siódmej parze i rozpoczął dystans z czasem 24,96 sekundy, co w tamtym momencie było najwolniejszym wynikiem otwarcia wśród uczestników. Na jedno okrążenie przed metą zajmował 12. miejsce w klasyfikacji pośredniej po występie 14 łyżwiarzy.

Na mecie Semirunnij uzyskał trzeci wówczas wynik — 1:45,47. Stracił 1,68 sekundy do Amerykanina Jordana Stolza i 0,93 sekundy do Włocha Daniele Di Stefano. Do zakończenia rywalizacji pozostały jeszcze występy sześciu łyżwiarzy.

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Następnie Ning wyprzedził Semirunnija, objął prowadzenie w klasyfikacji z nowym rekordem toru i ostatecznie odniósł zwycięstwo. Chińczyk wyprzedził Stolza o 0,21 sekundy. Trzecie miejsce zajął Di Stefano, a czwarty był Czech Metoděj Jílek.

Dziesiąte miejsce Sliwki

Mateusz Sliwka rywalizował w pierwszej parze ze Stolzem i ukończył wyścig z czasem 1:46,07. Przegrał z Amerykaninem o 2,28 sekundy i zajął dziesiąte miejsce. Stolz w swoim biegu również ustanowił rekord toru, który później poprawił Ning.

Szóste miejsce było dla Semirunnija poprawą w porównaniu z poprzednimi zawodami Pucharu Świata, na których był siódmy na dystansie 1500 metrów. W klasyfikacji generalnej Ning prowadzi z 180 punktami, Jílek ma 137. Semirunnij awansował z siódmej na szóstą pozycję, a Sliwka zajmuje 17. miejsce.

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