Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz pokonał Amerykanina Bena Sheltona w półfinale ATP Finals w Turynie we Włoszech i awansował do decydującego meczu turnieju. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:6, 6:3, 7:6 (7:1), podaje Interia Sport.

Shelton wygrał pierwszego seta

Shelton rozpoczął mecz od przełamania w pierwszym gemie przy serwisie rywala i utrzymał przewagę do końca otwierającej partii — 6:3. Alcaraz grał z zabandażowanym udem: kontuzji doznał podczas drugiego meczu fazy grupowej.

W drugim secie Hiszpan wyrównał stan meczu w setach. Przy wyniku 4:3 Alcaraz wykorzystał break na serwisie Sheltona, po czym wygrał seta przy własnym podaniu — 6:3.

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Tie-break wyłonił finalistę

W decydującej partii tenisiści nie pozwolili rywalowi na przełamanie, dlatego o awansie do finału zdecydował tie-break. Alcaraz objął prowadzenie 4:1, wykorzystując błędy Amerykanina, i nie oddał już przewagi. Wygrał tie-break wynikiem 7:1.

W finale Alcaraz zagra ze zwycięzcą drugiego półfinału między Daniłem Miedwiediewem a Alexandrem Zverevem. W fazie grupowej Hiszpan wygrał wszystkie trzy mecze bez straty seta.

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