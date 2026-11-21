W nocy z 20 na 21 listopada Finlandia tymczasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski w części Zatoki Fińskiej. Ograniczenia wprowadzono ze względów bezpieczeństwa, a rano je zniesiono.

Fińskie Siły Zbrojne wyjaśniły, że środki te były konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych oraz stworzenia warunków do działania organów władzy w razie konieczności odparcia ataków dronów.

O godz. 7:43 wszystkie ograniczenia ruchu lotniczego i morskiego zostały zniesione.

Nie jest to pierwszy tego typu przypadek w Finlandii. Wcześniej wprowadzano już takie ograniczenia, zazwyczaj w związku z aktywnością dronów na terytorium Rosji.

Informację tę podał serwis prasowy fińskiej armii w serwisie społecznościowym X.

Według danych RMF24 na Morzu Czarnym, około 75 kilometrów na południowy wschód od przylądka Kaliakra, dron morski trafił i zatopił statek towarowy Betul 8. Do incydentu doszło w poniedziałek rano w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii.

Premier Rumunii Luca Niculescu potępił ataki dronów na trzy statki handlowe w pobliżu wybrzeża Morza Czarnego. Statki zostały zaatakowane w sobotę wieczorem i w nocy w pobliżu Suliny – rumuńskiego portu położonego w miejscu, gdzie Dunaj wpada do Morza Czarnego.

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