В ночь на 21 ноября Финляндия временно ограничила воздушное и морское движение в части Финского залива. Ограничения были введены из соображений безопасности, а утром их отменили.

В Вооружённых силах Финляндии пояснили, что такие меры были необходимы для обеспечения безопасности посторонних лиц и создания условий для работы органов власти в случае необходимости отражения атак беспилотников.

В 7:43 все ограничения воздушного и морского движения были сняты.

Это не первый подобный случай в Финляндии. Ранее такие ограничения также вводились, как правило, в связи с активностью беспилотников на территории России.

Об этом сообщили в пресс-службе финской армии в соцсети X.

По данным RMF24, в Чёрном море примерно в 75 километрах к юго-востоку от мыса Калиакра морской дрон поразил и затопил грузовое судно Betul 8. Инцидент произошел в понедельник утром в исключительной экономической зоне Болгарии.

Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил удары дронов по трем коммерческим судам вблизи черноморского побережья страны. Суда подверглись атакам в субботу вечером и ночью недалеко от Сулины — румынского порта в месте впадения Дуная в Чёрное море.

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