Біля Болгарії морський дрон затопив судно з пшеницею — RMF24
За даними RMF24, у Чорному морі приблизно за 75 кілометрів на південний схід від мису Каліакра морський дрон уразив і затопив вантажне судно Betul 8. Інцидент стався в понеділок уранці у виключній економічній зоні Болгарії.
Екіпаж евакуювали гелікоптером
Судно під прапором Сомалі перевозило 3 тисячі тонн пшениці з Румунії до Єгипту. Після ураження воно подало сигнал лиха.
На борту перебували 12 моряків — громадяни Туреччини й Азербайджану. Болгарські ВМС евакуювали їх на суходіл гелікоптером. Міністерство транспорту Болгарії повідомило, що всі члени екіпажу перебувають у доброму стані.
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Сімнадцятий інцидент від липня
Це вже 17-й подібний інцидент у регіоні від середини липня. Більшість таких випадків зафіксували поблизу узбереж Румунії та Болгарії. Район має важливе значення для експорту товарів з України, зокрема зерна.
RMF24 зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації — держави-агресора — в Україну українські порти та морські маршрути регулярно зазнають атак. Влада Румунії та Болгарії обережно коментує відповідальність за інциденти: у частині випадків звинувачення висували Росії, яка їх відкидає.