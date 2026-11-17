За даними RMF24, у Чорному морі приблизно за 75 кілометрів на південний схід від мису Каліакра морський дрон уразив і затопив вантажне судно Betul 8. Інцидент стався в понеділок уранці у виключній економічній зоні Болгарії.

Екіпаж евакуювали гелікоптером

Судно під прапором Сомалі перевозило 3 тисячі тонн пшениці з Румунії до Єгипту. Після ураження воно подало сигнал лиха.

На борту перебували 12 моряків — громадяни Туреччини й Азербайджану. Болгарські ВМС евакуювали їх на суходіл гелікоптером. Міністерство транспорту Болгарії повідомило, що всі члени екіпажу перебувають у доброму стані.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сімнадцятий інцидент від липня

Це вже 17-й подібний інцидент у регіоні від середини липня. Більшість таких випадків зафіксували поблизу узбереж Румунії та Болгарії. Район має важливе значення для експорту товарів з України, зокрема зерна.

RMF24 зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації — держави-агресора — в Україну українські порти та морські маршрути регулярно зазнають атак. Влада Румунії та Болгарії обережно коментує відповідальність за інциденти: у частині випадків звинувачення висували Росії, яка їх відкидає.

Читай нас у