По данным RMF24, в Чёрном море примерно в 75 километрах к юго-востоку от мыса Калиакра морской дрон поразил и затопил грузовое судно Betul 8. Инцидент произошёл в понедельник утром в исключительной экономической зоне Болгарии.

Экипаж эвакуировали вертолётом

Судно под флагом Сомали перевозило 3 тысячи тонн пшеницы из Румынии в Египет. После поражения оно подало сигнал бедствия.

На борту находились 12 моряков — граждане Турции и Азербайджана. Военно-морские силы Болгарии эвакуировали их на сушу вертолётом. Министерство транспорта Болгарии сообщило, что все члены экипажа находятся в хорошем состоянии.

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Семнадцатый инцидент с июля

Это уже 17-й подобный инцидент в регионе с середины июля. Большинство таких случаев зафиксировали возле побережий Румынии и Болгарии. Район имеет важное значение для экспорта товаров из Украины, в частности зерна.

RMF24 отмечает, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации — государства-агрессора — в Украину украинские порты и морские маршруты регулярно подвергаются атакам. Власти Румынии и Болгарии осторожно комментируют ответственность за инциденты: в части случаев обвинения выдвигались против России, которая их отвергает.

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