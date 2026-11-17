W pobliżu Bułgarii dron morski zatopił statek z pszenicą — RMF24
Jak podaje RMF24, na Morzu Czarnym, około 75 kilometrów na południowy wschód od przylądka Kaliakra, dron morski trafił i zatopił statek towarowy Betul 8. Incydent miał miejsce w poniedziałek rano w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii.
Załogę ewakuowano śmigłowcem
Statek pod banderą Somalii przewoził 3 tysiące ton pszenicy z Rumunii do Egiptu. Po trafieniu nadał sygnał alarmowy.
Na pokładzie znajdowało się 12 marynarzy — obywateli Turcji i Azerbejdżanu. Bułgarska marynarka wojenna ewakuowała ich na ląd śmigłowcem. Ministerstwo Transportu Bułgarii poinformowało, że wszyscy członkowie załogi są w dobrym stanie.
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Siedemnasty incydent od lipca
To już 17. podobny incydent w regionie od połowy lipca. Większość takich przypadków odnotowano w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii. Obszar ten ma istotne znaczenie dla eksportu towarów z Ukrainy, w tym zboża.
RMF24 zauważa, że od początku pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — na Ukrainę ukraińskie porty i szlaki morskie regularnie stają się celem ataków. Władze Rumunii i Bułgarii ostrożnie komentują odpowiedzialność za incydenty: w części przypadków oskarżano Rosję, która temu zaprzecza.