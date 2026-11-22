Międzynarodowa grupa naukowców, która przeanalizowała DNA 4500 osób, doszła do wniosku, że przodkowie wikingów przybyli na terytoria dzisiejszej Danii i południowej Szwecji z północnych Niemiec około 1600 lat temu. Jak podaje RMF24, badania genetyczne, archeologiczne i językoznawcze umożliwiły odtworzenie zmian poprzedzających ukształtowanie się kultury wikingów.

Zmiana ludności Skandynawii

Zgodnie z wynikami analizy przybysze niemal całkowicie zastąpili miejscową ludność. Ich wpływ genetyczny szybko rozprzestrzenił się we wschodniej Danii, Skanii oraz wzdłuż wybrzeża Szwecji aż do Uppsali.

Profesor archeologii Uniwersytetu w Göteborgu Kristian Kristiansen zaznaczył, że z genetycznego punktu widzenia wcześniejsza populacja praktycznie znika. Badacze wiążą tę migrację z pojawieniem się języka staronordyjskiego, którym później posługiwali się wikingowie.

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Według wniosków naukowców migranci przynieśli także nową religię, w której ważną rolę odgrywał kult Odyna, oraz zapoczątkowali zmiany społeczne sprzyjające ukształtowaniu się kultury wikingów. Podobieństwa między wikingami a Anglosasami mogą być związane z równoległymi procesami migracyjnymi na Wyspach Brytyjskich.

Starożytne migracje i języki Europy

Badanie ujawniło również nieznaną wcześniej migrację na dużą skalę do Skandynawii około 4000 lat temu. Przybysze prawdopodobnie pochodzili z regionów wokół Morza Bałtyckiego i przynieśli przodka współczesnych języków germańskich.

Oddzielnie analizy wskazują, że języki celtyckie około 3000 lat temu rozprzestrzeniły się na zachód z Europy Środkowej, również w wyniku przesiedlenia dużych grup ludności. Profesor Johan Ling z Uniwersytetu w Göteborgu podkreślił, że genetyka umożliwia sprawdzanie, podważanie lub korygowanie modeli prehistorycznego rozwoju Europy.

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