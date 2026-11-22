Международная группа ученых, проанализировавшая ДНК 4500 человек, пришла к выводу, что предки викингов около 1600 лет назад прибыли на территории современной Дании и южной Швеции из северной Германии. Как сообщает RMF24, генетические, археологические и лингвистические исследования позволили реконструировать изменения, предшествовавшие формированию культуры викингов.

Изменение населения Скандинавии

Согласно результатам анализа, пришельцы почти полностью заменили местное население. Их генетическое влияние быстро распространилось в восточной Дании, Сконе и вдоль побережья Швеции до Уппсалы.

Профессор археологии Гётеборгского университета Кристиан Кристиансен отметил, что с точки зрения генетики предыдущее население практически исчезает. Исследователи связывают эту миграцию с появлением древнескандинавского языка, которым позднее пользовались викинги.

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По выводам ученых, мигранты также принесли новую религию, в которой важную роль играл культ Одина, и положили начало социальным изменениям, способствовавшим формированию культуры викингов. Сходство между викингами и англосаксами может быть связано с параллельными миграционными процессами на Британских островах.

Древние переселения и языки Европы

Исследование также выявило ранее неизвестную масштабную миграцию в Скандинавию примерно 4000 лет назад. Вероятно, пришельцы происходили из регионов вокруг Балтийского моря и принесли предка современных германских языков.

Отдельно анализы указывают, что кельтские языки около 3000 лет назад распространились на запад из Центральной Европы также вследствие переселения больших групп населения. Профессор Йохан Линг из Гётеборгского университета подчеркнул, что генетика позволяет проверять, опровергать или корректировать модели доисторического развития Европы.

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