一个分析了4500人DNA的国际科学家团队得出结论，大约1600年前，维京人的祖先从德国北部来到今丹麦和瑞典南部地区。正如RMF24报道，遗传学、考古学和语言学研究使重建维京文化形成之前的变化成为可能。

斯堪的纳维亚人口的变化

根据分析结果，外来者几乎完全取代了当地人口。他们的遗传影响迅速扩展至丹麦东部、斯科讷，以及沿瑞典海岸直至乌普萨拉。

哥德堡大学考古学教授克里斯蒂安·克里斯蒂安森指出，从遗传学角度看，原有的人口实际上消失了。研究人员将这次迁徙与古诺斯语的出现联系起来，维京人后来使用了这种语言。

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科学家得出结论，迁徙者还带来了新的宗教，其中奥丁崇拜发挥了重要作用，并开启了促进维京文化形成的社会变革。维京人与盎格鲁-撒克逊人之间的相似性，可能与不列颠群岛上同步发生的迁徙过程有关。

欧洲的古代迁徙与语言

该研究还发现，大约4000年前曾有一次此前未知的大规模迁徙进入斯堪的纳维亚。外来者可能来自波罗的海周边地区，并带来了现代日耳曼语族语言的祖先。

此外，分析表明，大约3000年前，凯尔特语也因大规模人口迁徙而从中欧向西传播。哥德堡大学教授约翰·林强调，遗传学能够检验、推翻或修正欧洲史前发展模式。

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